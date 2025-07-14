Filistinliler için 600 bin kişilik toplama kampı planı! Netanyahu takvim istedi

Netanyahu, Gazze’den 600 bin Filistinlinin sürülmesi için Refah’ta çadır kent hazırlıklarının hızlandırılmasını isterken, İsrail ordusu ise plana itiraz ederek hayata geçirilmesinin mümkün olmadığını ifade etti.

Bebek katili İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'den Filistinlileri çıkarmak için Refah'ta kurulacak büyük çadır kentin hazırlıklarının hızlandırılmasını istedi.

Toplantıda ordu yetkilileri, 600 bin kişi için planlanan kampın bir yıldan fazla sürede hazır olacağını anlattı. Netanyahu ise bu süreye tepki göstererek daha kısa ve net bir takvim talep etti.

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NETANYAHU NE İSTİYOR?

Netanyahu, yaklaşık 10-15 milyar dolara mal olması beklenen kampın daha hızlı, ucuz ve pratik bir şekilde hazırlanması gerektiğini söyledi.

Bazı bakanlar ise ordunun projeyi geciktirmek için gerçekçi olmayan bir plan sunduğunu savundu.

ORDU İTİRAZ ETTİ

İsrail gazetesi Haaretz, üst düzey askeri yetkililerin Refah'ta "insani yardım kenti" adı altında bir kamp kurulmasına karşı çıktığını aktardı.

Yetkililer, Gazze’de ateşkes görüşmeleri devam ederken böyle bir planın uygulanmasının çok zor olduğunu ifade etti.

SÜRGÜN PLANI

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Genelkurmay Başkanı’na Filistinlileri başka ülkelere göndermek amacıyla Refah'ta bir kamp kurulması için plan hazırlanmasını istediğini açıkladı.

Katz, ilk aşamada 600 bin Filistinlinin, ardından Gazze’nin tüm nüfusunun bölgeye taşınarak başka ülkelere gönderilmesini hedeflediklerini söyledi.

Uluslararası insan hakları örgütleri ise Refah’ta planlanan bu çadır kentin "insani yardım kenti" değil "toplama kampı" olacağını hatırlattı.

Planın, Filistinlileri Gazze’nin diğer bölgelerinden ayırmayı ve geri dönmelerini engellemeyi amaçladığı ileri sürüldü.