İsrail'den Gazze'ye yeni saldırılar: 5 polis memuru öldürüldü

İsrail, ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor. Gazze kentinde 3, Han Yunus'ta 5 Filistinli hayatını kaybetti. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 1.580'e ulaştı.

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Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail ordusunun saldırıları devam ediyor.

İsrail'de siyasi tartışmaların seçim süreci ve Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin geleceğine yoğunlaştığı dönemde, Gazze'nin farklı bölgeleri yeni saldırıların hedefi oldu. Son saldırılarda aralarında bir çocuğun da bulunduğu 8 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistinli sağlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Gazze kentinin batısındaki Al-Thawra Caddesi'nde sivillerin bir araya geldiği nokta İsrail güçleri tarafından bombalandı. Saldırıda bir çocuk da dahil olmak üzere 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Han Yunus kentinde de kanlı bir saldırı gerçekleştirildi. Kentin batısındaki El-Mawasi bölgesinde Filistinli polis memurlarını hedef alan İsrail hava saldırısında 5 polis hayatını kaybetti. Saldırıda yaralananlar Nasır Hastanesi'ne kaldırılırken, yaralılardan bazılarının sağlık durumunun kritik olduğu bildirildi.

FİLİSTİN YÖNETİMİNDEN ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Filistin İçişleri ve Ulusal Güvenlik Bakanlığı, görev başındayken hayatını kaybeden polis memurları için taziye mesajı yayımladı. Saldırıyı ateşkes anlaşmasının açık bir ihlali olarak değerlendiren bakanlık, İsrail'in saldırılarını kınadı.

Açıklamada, polis teşkilatının kamu düzenini sağlamak ve sivillerin güvenliğini korumak amacıyla yasal ve sivil görevler yürüttüğüne dikkat çekildi. Uluslararası topluma da çağrıda bulunan bakanlık, İsrail üzerinde baskı kurulmasını ve saldırıların durdurulması için harekete geçilmesini istedi.

İsrailden Gazzeye yeni saldırılar: 5 polis memuru öldürüldü

ATEŞKESE RAĞMEN CAN KAYBI ARTIYOR

Filistin Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, 10 Ekim 2025'te ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail saldırılarında 1.580 Filistinli hayatını kaybetti, 5.711 kişi yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılardan bu yana açıklanan toplam bilançoda ise can kaybı 74 bin 594'e, yaralı sayısı 175 bin 834'e ulaştı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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