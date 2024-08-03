İsrail'den nokta suikastlar! Aynı günde iki aracı hedef aldı

İsrail, Gazze'deki katliamlarını dışarı taşıdı. Sınırını genişleten ordu geniş çaplı alanda nokta suikastlarını sürdürüyor. Liderleri hedef alan İsrail'in bugün Beyrut/Şam ve Batı Şeria'da iki aracı hedef aldığı iddia edildi.

İsrail'den drone'lu suikast! Heniyye'nin ardından El Kassam komutanı da öldürüldü

İsrail'den drone'lu suikast! Heniyye'nin ardından El Kassam komutanı da öldürüldü

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İsrail'in hedefi Anadolu'ya komşu olmak! Türkiye'nin güvenliği Golan'dan başlıyor

İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana Gazze'de katliamlarını sürdürürken burada arzu ettiğini alamayan Netanyahu sahanın dışındaki alanlarda liderleri hedef almaya başladı.

İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nde Mecdel Şems beldesindeki futbol sahasına roketli saldırı düzenlenmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetmişti. İsrail, Lübnan Hizbullahı'nı işaret etse de Hizbullah saldırıyla ilgilerinin olmadığını açıkladı.

İLK HEDEF FUAD ŞÜKÜR OLDU

Golan Tepeleri'ndeki saldırıyı fırsat gören Netanyahu hükümeti savaşın alanını genişletecek suikast girişimlerine başladı.

İsrail önce Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'ü düzenlediği suikastla öldürdü. Şükür'ün ardından bir ölüm haberi de İran'dan geldi. Hamas lideri Heniyye Tahran'da uğradığı saldırı sonucu katledildi.

İran yaptığı son dakika açıklamasında İsrail ve ABD'yi işaret etse de İsrail kanadından 'yorum yok' cevabı geldi.

Heniyye'nin ardından Hamas'ın iki numaralı adamı Muhammed Deif'in öldürüldüğü duyurdu. İsrail ölüm haberini Deif'in üstünü çizerek duyurdu ancak Hamas iddiaları yalanladı.

HAİTHAM BALİDİ DE ÖLDÜRÜLDÜ

Son olarak Filistin haber ajansı WAFA, İsrail ordusunun insansız hava aracıyla otomobilde bulunan Haitham Balidi'ye hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

İki roketin isabet ettiği araçta yer alan Balidi, hayatını kaybetti.

Balidi, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının Tulkerim'deki komutanlarından olduğu detayı paylaşıldı.

İKİ ARAÇ HEDEF ALINDI

İsrail'in nokta suikastları sosyal medyada yayılan görüntülerle servis ediliyor.

Beyrut/Şam karayolundaki bir araç ile Batı Şeria’daki başka bir aracın vurulduğu öne sürüldü.