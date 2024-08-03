İsrail'den drone'lu suikast! Heniyye'nin ardından El Kassam komutanı da öldürüldü

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 3 Ağustos 2024 11:51 - Güncelleme: 3 Ağustos 2024 12:21 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / İhlas Haber Ajansı

İsrail, Hamas liderlerinden Heniyye'nin ardından İzzeddin El Kassam Tugayları'nın Tulkarem liderine de suikast düzenledi. Batı Şeria'da bir araca gerçekleştirilen drone'lu saldırı sonucu Tulkarem liderinin de bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetti.