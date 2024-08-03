İsrail'den drone'lu suikast! Heniyye'nin ardından El Kassam komutanı da öldürüldü
Dünya Haberleri / İhlas Haber Ajansı
İsrail, Hamas liderlerinden Heniyye'nin ardından İzzeddin El Kassam Tugayları'nın Tulkarem liderine de suikast düzenledi. Batı Şeria'da bir araca gerçekleştirilen drone'lu saldırı sonucu Tulkarem liderinin de bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetti.
İsrail Gazze Şeridi ve Batı Şeria’da kanlı saldırılarına devam ediyor. İsrail güçleri bugün işgal altındaki Batı Şeria’nın Tulkarem kenti yakınlarında bir araca drone'la saldırdı.
EL KASSAM KOMUTANI DA ÖLDÜRÜLDÜ
Saldırıda aralarında Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın Tulkarem liderinin de bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetti.
DİĞER 4 KİŞİNİN KİMLİKLERİ AÇIKLANMADI
Kassam Tugayları yaptıkları açıklamada liderin hayatını kaybettiğini dorularken, araçtaki diğer 4 kişinin kimlikleri henüz belirlenmedi. Ölenlerin cansız bedeni Tulkarem'deki Şehit Dr. Thabet Thabet Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
HENİYYE DE SUİKASTA UĞRAMIŞTI
Öte yandan İsrail, geçtiğimiz günlerde İran'ın başkenti Tahran'da Hamas liderlerinden İsmail Heniyye'ye de suikast düzenlemişti. Heniyye kaldığı binada öldürülmüştü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı