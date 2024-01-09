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    İsrail’den üst düzey Hizbullah komutanına suikast!

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Lübnan güvenlik kaynakları İsrail'in Lübnan’ın güneyine düzenlediği SİHA'lı saldırıda, Hizbullah’ın üst düzey komutanlarından Wissam Tawil'in öldürüldüğünü duyurdu.

    İsrail’den üst düzey Hizbullah komutanına suikast!
    Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    İsrail, Lübnan’ın güneyine saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

    Lübnan güvenlik kaynakları, İsrail’in Lübnan’ın güneyindeki Khirbet Selme’ye düzenlediği SİHA saldırısında Hizbullah’ın üst düzey komutanlarından Wissam Tawil'in öldürüldüğünü, saldırıda Tawil’in içerisinde bulunduğu aracın hedef alındığını belirtti.

    ÖLDÜRÜLEN EN ÜST DÜZEY KOMUTAN

    Ölümü Hizbullah tarafından doğrulanan Tawil, 7 Ekim’den bu yana İsrail tarafından öldürülen en üst düzey Hizbullah komutanı olarak kayıtlara geçti.

    İsrail’den üst düzey Hizbullah komutanına suikast!

    Hizbullah’a 1989 yılında katılan 58 yaşındaki Tawil, İsrail’e karşı çok sayıda saldırıda görev aldı.

    Haberler > Dünya > İsrail’den üst düzey Hizbullah komutanına suikast!
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