İsrail'in hedefi yine hastaneler... Bombadan sonra baskın!

12 Aralık 2023 14:03 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 14:13

Editör: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı

Sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine hava saldırısı düzenleyen İsrail, birkaç gündür tanklarla kuşatıp bombaladığı Kemal Advan Hastanesi'ne baskın düzenledi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra baskının ardından, aralarında sağlık personelinin de olduğu erkekleri, hastanenin avlusunda topladığını belirtti.

KIZILHAÇ'A ÇAĞRI

Gruptakilerin alıkonulmasından ve onlara zarar verilmesinden endişe ettiklerini ifade eden Kudra, Birleşmiş Milletler (BM), Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Kızılhaç Komitesine çağrıda bulunarak, hastanedeki vatandaşların kurtarılmasını ve korunmasını istedi. İsrail askerlerinin, hastane yönetimi ve sağlık çalışanlarından, hastanenin güvenlik görevlisinin silahını teslim etmelerini istediğini aktaran Kudra, İsrail'in bu şekilde yeni bir yalan uydurmaya ve hastane baskınını meşrulaştırmaya çalıştığını kaydetti.

İSRAİL DÜN BOMBALAMIŞTI

Kemal Advan Hastanesi Müdürü Ahmed el-Kahlut, dün, İsrail ordusunun hastaneyi tanklarla kuşattığını ve hastaneye çıkan tüm yolları hedef aldığını belirtmişti. Hastaneye girip çıkmaya çalışan herkesi hedef alan İsrail ordusunun hastanedeki doğum ve kadın hastalıkları bölümünü vurduğunu paylaşan Kahlut, bu saldırıda iki kadının çocuğuyla öldüğünü, yaralanan bir kadının da ayağının kesildiğini söylemişti.