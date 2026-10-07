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Dünya

İsrail'in seçim paniği... Şimdi de Mısır'ı hedef aldılar: Sina ellerinden gider

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İsrail'in seçim paniği... Şimdi de Mısır'ı hedef aldılar: Sina ellerinden gider
Başlık Resmiİsrail'in seçim paniği... Şimdi de Mısır'ı hedef aldılar: Sina ellerinden gider

İsrail Aşırı Sağcı Maliye Bakanı Smotrich'in "Saldırırlarsa Sina ellerinden gider" tehdidine Kahire sert cevap verdi. Sözleri iç siyasette seçim primi yapma çabası olarak gören Mısır, Sina üzerindeki egemenliğinin tartışmaya kapalı olduğunu belirterek Gazze'deki Filistinlilerin sürülmesine de asla ortak olmayacaklarını ilan etti.

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Mısır, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in Sina Yarımadası’na yönelik sözlerine sert tepki gösterdi.

Mısır’ın resmi haber ajansı MENA’ya konuşan üst düzey bir kaynak, Smotrich’in son günlerde yaptığı açıklamalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mısırlı kaynak, ülkesinin Sina Yarımadası’nın bu açıklamalara dahil edilmesini kesinlikle kabul etmediğini belirterek, söz konusu ifadelerin Mısır’ın toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını koruma kapasitesi konusunda herhangi bir ek güvence gerektirmediğini vurguladı.

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SEÇİMİ HESABI YAPIYORLAR

Kahire yönetimi, Smotrich’in Sina’ya ilişkin sözlerinin yanı sıra Gazze’deki Filistinlilerin yerinden edilmesine yönelik açıklamalarına da tepki gösterdi.

Mısırlı kaynak, İsrailli Bakan’ın söylemlerini "seçim hesapları doğrultusunda kullanılan kışkırtıcı bir dil" olarak değerlendirdi.

İsrail'in seçim paniği... Şimdi de Mısır'ı hedef aldılar: Sina ellerinden gider
Başlık Resmiİsrail'in seçim paniği... Şimdi de Mısır'ı hedef aldılar: Sina ellerinden gider

Mısır’ın Filistinlilerin Gazze’den çıkarılmasına yönelik herhangi bir girişime destek vermeyeceğini belirten kaynak, "Mısır bunu kabul etmedi ve etmeyecek, buna dahil olmayacak" mesajını verdi.

SMOTRİCH SİNA’YI NEDEN GÜNDEME GETİRDİ?

Smotrich, pazartesi günü yayımlanan video röportajında, Mısır’ın İsrail’e saldırması halinde Sina Yarımadası’nı kaybedebileceğini söylemişti.

İsrailli Bakan, "Bize saldırmamalarını ne sağlayacak? Saldırırlarsa en azından Sina’nın olmayacağını bilmeleri" ifadelerini kullanmıştı.

Smotrich’in açıklamaları, Mısır’ın 1973 Arap-İsrail Savaşı’nın yıl dönümünü andığı günlerin hemen öncesine denk geldi.

İsrail'in seçim paniği... Şimdi de Mısır'ı hedef aldılar: Sina ellerinden gider
Başlık Resmiİsrail'in seçim paniği... Şimdi de Mısır'ı hedef aldılar: Sina ellerinden gider

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ise aynı dönemde yaptığı açıklamada, ülkesinin silahlı kuvvetlerinin Mısır’ın topraklarını, kaynaklarını ve ulusal güvenliğini "her zaman ve her koşulda" savunmaya hazır olduğunu belirtmişti.

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SİNA, 1979 ANLAŞMASIYLA MISIR’A BIRAKILDI

Mısır ile İsrail arasındaki savaş hali, 1978'de imzalanan Camp David Anlaşmaları'nın ardından Mart 1979'da Washington'da imzalanan barış anlaşmasıyla sona erdi.

Anlaşma kapsamında İsrail, yıllarca işgal altında tuttuğu Sina Yarımadası'ndan çekilmeyi kabul etti ve bölge Mısır'ın kontrolüne geçti.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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