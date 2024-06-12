İtalya Başbakanı Meloni'nin partisinde Türk rüzgarı: Seçim sonuçlarını beklerken o filmi izlediler

İtalya bu karşılaşmayı konuşuyor! Meloni'den kendisine hakaret eden siyasetçiye olay cevap

İtalya bu karşılaşmayı konuşuyor! Meloni'den kendisine hakaret eden siyasetçiye olay cevap

İtalya’da Giorgia Meloni liderliğindeki İtalya'nın Kardeşleri Partisi’nin (FdI) basın merkezinde dikkat çeken detay... Seçim sonuçlarını beklerken Murat Yıldırım ile Fahriye Evcen’li Sonsuz Aşk filmini izlediler.

İtalya‘da Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde sağ koalisyon iktidarının büyük ortağı Giorgia Meloni liderliğindeki 'aşırı sağcı' İtalya‘nın Kardeşleri Partisi (FdI), 2022’deki genel seçimlere göre oy oranını artırarak çıktı.

Meloni’nin partisinde seçim sonuçları beklenirken basın merkezinde bir detay dikkat çekti.

Birsen Altıntaş'ın haberine göre, parti ekibi bir yandan sonuçları heyecanla beklerken diğer yandan da Murat Yıldırım ve Fahriye Evcen’in başrollerinde olduğu “Sonsuz Aşk” filmini izledi.