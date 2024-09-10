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Japonlar uyardı! Gökyüzü mikrop kaynıyor, 2 bin kilometre gidebiliyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Japonlar uyardı! Gökyüzü mikrop kaynıyor, 2 bin kilometre gidebiliyor
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Japon bilim insanları gökyüzünde bulunan hava ile bulaşan bakteri ve mantarları inceledi. İnceleme sonucu 10 bin feet irtifada bile bulgulara rastlandı. Bu bulguların ise 2 bin kilometre uçarak yolculuk edebildiği öğrenildi.

Hava yoluyla bulaşan hastalıkları inceleyen bilim insanları, Japonya semalarında incelemelerde bulundu.

Araştırmada, bilim insanları, Japonya üzerinde yapılan 10 uçuşta 10 bin feette çok sayıda bakteri ve mantar tespit etti.

Bilim insanları, bakteri ve mantarların yaklaşık 2 bin kilometre uçabildiklerini tahmin ederken bunların insanlarda hastalıklara neden olabileceği uyarısında bulundu.

İNSANLARA HASTALIK YAYABİLİR

Araştırma ekibinden Barselona Küresel Sağlık Enstitüsünde ekolojist Dr. Xavier Rodo, bakterilerin üçte biri ve mantarların ise biraz daha fazlasının potansiyel insan patojenleri olarak kabul edilebildiğine dikkati çekti.

Dr. Rodo, yeni çalışmanın yüksek irtifadaki mikropların yere düştüklerinde insanlarda salgınlara yol açabileceğine dair doğrudan bir kanıt sunmamasına karşın hastalıklara yol açabileceği ve bunun dikkat edilmesi gereken bir konu olduğunu kaydetti.

Araştırmanın bulguları, ABD'nin en saygın bilim dergilerinden Ulusal Bilimler Akademisi Bildirileri'nde (PNAS) yayımlandı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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