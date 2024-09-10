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İletişim Başkanı Altun'dan 'Narin' cinayetine ilişkin dezenformasyon uyarısı

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Gündem Haberleri

Tüm Türkiye'yi yasa boğan Narin Güran cinayetine ilişkin İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan dezenformasyon uyarısı geldi. Soruşturmayla alakalı halen gizlilik kararı olduğunu belirten Altun, "Siyasi ve ideolojik rant devşirilmeye çalışıldığı müşahede edilmektedir." açıklaması yaptı. Öte yandan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin yayın yasağının kaldırıldığını duyurmuştu.

Narin Güran cinayeti soruşturmasıyla ilgili Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hâkimliği'nin verdiği yayın yasağı kararı dün itibari ile kaldırıldı. Yasağın kalkışını ise RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin duyurdu. Şahin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sorumlu medyamıza teşekkür ederken, yayıncı dostlarımızın bundan sonraki haber süreçlerinde Narin yavrumuzun  maneviyatını ve mahremiyetini göz önünde bulundurarak hassas davranmalarını önemle rica ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

FAHRETTİN ALTUN: GİZLİLİK KARARI HALEN GEÇERLİDİR

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Narin Güran cinayetinin farklı kesimlerce dezenformasyon yapılarak insanların hassasiyetinin kullanıldığını belirtti. Altun,"Narin’in katledilişi ile alakalı soruşturmada alınan gizlilik kararı halen geçerlidir." dedi.

Altun, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Dün kılınan cenaze namazı ile ebediyete uğurladığımız masum kızımız Narin’in katledilişi ile alakalı soruşturmada alınan gizlilik kararı halen geçerlidir. 

Geleneksel ve dijital medya mecralarında soruşturmanın gizliliğine ve salahiyetine zarar verecek dezenformasyon içeren bilgilerin yayıldığı, kamuoyunun hassasiyetlerinin belli çevrelerce kullanılarak konu üzerinden siyasi ve ideolojik rant devşirilmeye çalışıldığı müşahede edilmektedir.

Narin kızımızın canına kast edenlerin adalet önünde hesap vermesi ve hak ettikleri en ağır cezayı alması için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan konuyu yakından takip etmekte, yetkili kurum ve kişiler görevlerini titizlikle sürdürmektedir. 

İletişim Başkanlığımız da konuyla ilgili tüm kurumlarla koordinasyon içinde dezenformasyonla mücadele sürecini yürütmektedir. 

Unutulmamalıdır ki dezenformasyon içeren bilginin yayılmasını engellemek her birimizin görevidir ve soruşturmanın gidişatı için büyük önem arz etmektedir. 

Bu kapsamda, vicdanlarımızı yaralayan bu elim hadise ile ilgili sadece yetkili kurum ve kişilerce yapılan açıklama ve bilgilendirmelere itibar edilmesini her bir vatandaşımızdan önemle rica ediyoruz.

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