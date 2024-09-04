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Haberler > Dünya > Japonya'da ilkokulda panik! Öğretmen böcek ilacı sıktı, öğrenciler hastanelik oldu

Japonya'da ilkokulda panik! Öğretmen böcek ilacı sıktı, öğrenciler hastanelik oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Japonya'da sınıfa giren arılara müdahale etmek isteyen öğretmen, sprey böcek ilacı kullandı. Öğretmenin hamlesi ile 15 ilkokul öğrencisi hastanelik oldu.

Japonya'nın Kyoto eyaletinde bulunan Joyo şehrindeki bir ilkokulda arı paniği yaşandı. Bir öğretmen, sınıfa giren arılara sprey böcek ilacı ile müdahale etti. Bu hamlenin ardından 15 öğrencide boğaz yanması ve göz yaşarması gibi belirtiler ortaya çıktı.

DETAYLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Okul yönetiminin çağrısı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Böcek ilacından etkilenen öğrenciler çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Böcek ilacından etkilendiği belirlenen 15 öğrenci kısa süre sonra taburcu edilirken, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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