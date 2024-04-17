Japonya'da çifte deprem! 6.4 ve 5.0 ile sallandı, işte ilk veriler
Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi
Japonya 6.4 ve 5.0 büyüklüğünde iki büyük depremle sallandı. Çifte deprem sonrasında tsunami uyarısı yapılmadı. USGS ve EMSC, depremi 6.3 olarak duyurdu.
Dünya beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Tayvan'da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede büyük bir deprem daha meydan geldi. Japonya 6.4 büyüklüğünde bir depremle sallandı.
JAPONYA 6.4 İLE SALLANDI
Japonya Meteoroloji Ajansının (JMA) açıklamasına göre, 6,4 büyüklüğündeki deprem yerel saatle 23.14'te, 5 büyüklüğündeki deprem ise 23.19'da meydana geldi. 6,4 büyüklüğündeki deprem 50 kilometre ve 5 büyüklüğündeki deprem 40 kilometre derinlikte kaydedildi.
TSUNAMİ UYARISI YAPILMADI
Ehime, Koçi, Oita ve Hiroşima eyaletlerinde hissedilen depremlerin ardından tsunami uyarısı yapılmadı. Bungo-suido Boğazı, Seto İç Denizi ile Filipin Denizi'ni birbirine bağlıyor.
ABD VE AVRUPA 6.3 OLARAK DUYURDU
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) ve Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) verilerine göre Japonya'da deprem 6.3 büyüklüğünde meydana geldi.
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Kaynak: Türkiye Gazetesi