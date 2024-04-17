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Japonya'da çifte deprem! 6.4 ve 5.0 ile sallandı, işte ilk veriler

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Japonya&#039;da çifte deprem! 6.4 ve 5.0 ile sallandı, işte ilk veriler

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Japonya 6.4 ve 5.0 büyüklüğünde iki büyük depremle sallandı. Çifte deprem sonrasında tsunami uyarısı yapılmadı. USGS ve EMSC, depremi 6.3 olarak duyurdu.

Dünya beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Tayvan'da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede büyük bir deprem daha meydan geldi. Japonya 6.4 büyüklüğünde bir depremle sallandı.

JAPONYA 6.4 İLE SALLANDI

Japonya Meteoroloji Ajansının (JMA) açıklamasına göre, 6,4 büyüklüğündeki deprem yerel saatle 23.14'te, 5 büyüklüğündeki deprem ise 23.19'da meydana geldi. 6,4 büyüklüğündeki deprem 50 kilometre ve 5 büyüklüğündeki deprem 40 kilometre derinlikte kaydedildi.

TSUNAMİ UYARISI YAPILMADI

Ehime, Koçi, Oita ve Hiroşima eyaletlerinde hissedilen depremlerin ardından tsunami uyarısı yapılmadı. Bungo-suido Boğazı, Seto İç Denizi ile Filipin Denizi'ni birbirine bağlıyor.

ABD VE AVRUPA 6.3 OLARAK DUYURDU

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) ve Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) verilerine göre Japonya'da deprem 6.3 büyüklüğünde meydana geldi.

 

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Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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