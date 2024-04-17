Japonya'da çifte deprem! 6.4 ve 5.0 ile sallandı, işte ilk veriler

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Türkiye Gazetesi 17 Nisan 2024 17:35 - Güncelleme: 17 Nisan 2024 18:00 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi

Japonya 6.4 ve 5.0 büyüklüğünde iki büyük depremle sallandı. Çifte deprem sonrasında tsunami uyarısı yapılmadı. USGS ve EMSC, depremi 6.3 olarak duyurdu.