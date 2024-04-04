Japonya'da Şizuoka Valisi Kawakatsu, yaptığı gaf sonrası istifa kararı aldı

Japonya'da Şizuoka Eyalet Valisi Kawakatsu Heita, valilikte yeni işe başlayanlara karşı yaptığı gaf sonrası istifa etme kararı aldı.

Şizuoka Valisi Kawakatsu, eyalet valiliğinde yeni işe başlayanlara hitaben yaptığı konuşmada hakaret ve ayrımcılığa yol açmakla eleştiriliyor.

"VALİLİK, SEBZE SATMAKTAN FARKLIDIR"

Kawakatsu, "Valilik, bir başka deyişle bir düşünce kuruluşudur. Her gün sebze satmak ya da ineklerle meşgul olmaktan farklıdır. Temel olarak herkes son derece zeki insanlardır." ifadelerini kullandı. Eyalet Valiliği, Kawakatsu'nun açıklamaları nedeniyle telefon ve e-posta yoluyla 1800'e yakın şikayet aldıklarını bildirdi.

ÖZÜR DİLEDİ

Kullandığı İfadeler için ulusal basında meslek ayrımcılığı eleştirileri yöneltilen Kawakatsu, düzenlediği basın toplantısında kimseye hakaret etmediğini savundu. İfadelerini geri almayan ancak kamuoyundan özür dileyen Kawakatsu, "Uygunsuz sözlerimden dolayı kalp kırdım. Duygularınızı incittiysem özür dilerim. Bütün meslekler eşit derecede değerli ve hepsi gerekli." dedi.

İSTİFA ETTİ

Vali Kawakatsu, görevinden istifa etme kararı aldığını kaydederek, sebep olduğu gafın kararında etken olduğunu belirtti. Kamuoyunda, muhalif olduğu şehirler arası demir yolu projesine de değinen Kawakatsu, "Maglev (tren) meselesi de bir dönüm noktası. Görevimde büyük bir amacıma da ulaşmış oldum." dedi.

İlk seçildiği 2009'dan beri 4 dönem Şizuoka Valiliği yapan Kawakatsu'nun resmi görev süresi Temmuz 2025'te son buluyordu.