KAAN havalandı, Yunan basını izledi

KAAN'ın ilk uçuşunu gerçekleştirmesi sonrası Yunan basınında birçok analize yer verildi. Yunan basınındaki analizlerde KAAN'ın operasyonel hazırlığı ve bölgesel etkisine yer verildi.

Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN, dün ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Uluslararası basın kuruluşları da KAAN'ın uçuşuna mercek tuttu. Yunan basını da çeşitli analizlere yer verdi.

Yunan Kathimerini gazetesinden Stavros Ioannidis, Türkiye'nin ilk yerli beşinci nesil uçağı olan KAAN'ı geliştirme yolunda attığı adımın önemini kabul etti. Ancak, KAAN'ın operasyonel hazırlığı konusunda temkinli bir duruş sergileyerek, "Çarşamba günkü başarılı test uçuşu programın takvime uygun olduğunu gösterse de, operasyonel konuşlandırmanın hala biraz uzakta olduğuna" işaret etti.

'KENDİNE YETERLİLİK ARAYIŞINDA GEÇİŞ AŞAMASI'

Makalede KAAN'ın geliştirilmesinden bahsedilirken, Türkiye'nin yabancı teknolojiye olan bağımlılığı vurgulanarak, bunun Türkiye'nin bağımsız bir çabası olmadığı iddia edildi. Kathimerini'ye göre, F-16 motorlarının ABD'den alınması, Türkiye'nin savunma teknolojisinde kendine yeterlilik arayışında bir geçiş aşamasına işaret ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KAAN'ın ilk uçuşunun ardından Afyonkarahisar'da yaptığı konuşmadaki açıklamalarına ise Yunan Proto Thema gazetesinin dikkatini çekti.

ZAMAN ÇİZELGESİ DETAYI

Yunan medyasında yer alan detaylı analizde KAAN'ın tam operasyonel konuşlandırılması için 2030'dan sonra beklenen uzatılmış zaman çizelgesine de değinildi. Bu zaman çizelgesi Yunanistan'ın askeri yeteneklerini geliştirmesi için bir fırsat penceresi olarak görülürken, Türkiye'nin uzun vadede bölgesel askeri dengeyi yeniden tanımlama potansiyelinin de altı çiziliyor.

Bazı medya kuruluşları da KAAN projesinin ekonomik boyutuna ilişkin sorular yönelterek böylesine büyük ölçekli bir girişimin sürdürülmesinin zorluklarına ve ihracat başarısının gerekliliğine vurgu yaptı.

Selanik Radyosu'nun KAAN projesine Rusya'nın da dahil olabileceğine işaret eden haberinde ise ilginç detaylar yer alıyor. Rus başkonsolosunun Rusya'nın KAAN projesinde işbirliğine hazır olduğuna dair açıklaması, Türkiye'nin hizalanmasına ve bunun NATO üzerindeki potansiyel etkilerine gölge düşüren bir jeopolitik karmaşıklık katmanı ekliyor.

Rusya'nın Türkiye'nin savunma hedeflerine olan ilgisinin bu yönü Yunan medyasının dikkatini çekmiş ve bölgede ortaya çıkan daha geniş bir jeopolitik oyuna işaret etti.