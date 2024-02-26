KAAN uçtu, Atina manşeti attı! Yunan basınından övgüler: Askeri dengeleri değiştirdi

KAAN'ın ilk uçuşunu gerçekleştirmesi sonrası Yunan basınında birçok analize yer verildi. Proto Thema gazetesi, 'başarı' vurgusu yaparken Real News gazetesi ise, "Türk İHA’ları, dünyada yaşanan savaşlardaki askeri dengeleri değiştirdi" analizine yer verdi.

Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN, ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Uluslararası basın kuruluşları da KAAN'ın uçuşuna mercek tuttu. Yunan basını da çeşitli analizlere yer verdi.

Hürriyet'in aktardığına göre, haftalık Proto Thema gazetesi, savunma sanayisindeki hamleleri sayesinde Türkiye’nin hem özgüvenini hem de dış politikada özerk hareket olanaklarını artırdığını belirtti. "KAAN şu anda üretim aşamasından uzak olsa da Ankara için önemli bir başarı. Eğer 2035 yılına kadar üretime geçilirse, Türk hava kuvvetleri, şifrelerini sadece kendisinin bileceği modern bir savaş uçağına sahip olacak" ifadesini kullanan gazete şöyle ekledi:

"KAAN’dan başka, İHA’lar da Türk savunma sanayisinin başarısıdır. Türkiye, Bayraktar’ın üçüncü ülkelere satışlarından önemli maddi kazanç sağlamaktadır."

Türkiye’nin dış politikada, geçmişte sorunlar yaşadığı ülkelerle ilişkilerine yeniden tesis etme sürecinden geçtiği ve Balkanlar, Doğu Akdeniz, Ortadoğu ile Afrika’da varlığını vurgulamak için yeni hamleler gerçekleştirdiğini kaydeden gazete, "Türkiye, Avrupa Birliği ve ABD ile eşit müzakereci pozisyonunda konuşmak istiyor. Batı, Türkiye gibi önemli bir bölgesel güce ve 80 milyonluk bir pazara yatırım yapabilir" diye yazdı.

'TÜRK İHA'LARI DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ'

Kathimerini gazetesi de KAAN ve Kızılelma savaş uçaklarından başka Türk İHA ve SİHA’larının teknik özelliklerini içeren geniş bir habere yer verdi. Haftalık Real News gazetesi ise, “Türk İHA’ları, dünyada yaşanan savaşlardaki askeri dengeleri değiştirdi. Ukraynalılar, Bayraktar için şarkı besteledi. Türk İHA’ları, Libya’da general Halife Hafter askrelerinin kâbusu oldu. Azerbaycan-Ermenistan savaşında da önemli rol oynadılar” ifadesini kullandı.

YUNAN BAKAN NE DEMİŞTİ?

Yunan Savunma Bakanı Nikos Dendias geçtiğimiz günlerde verdiği bir demeçte, Türk savunma sanayisi hakkında “Türklerin, 20’nci yüzyılın sonunda ne İHA’ları ne savaş gemileri inşa etmek için büyük projeleri vardı. Bugün ise sınırsız İHA filoları üretebilme, büyük savaş gemileri inşa etme imkânlarına sahipler. Çok geride kaldık” demişti.