Kanser tedavisi gören Kate Middleton sessizliğini bozdu! Aylar sonra ilk paylaşım

Galler Prensesi Kate Middleton, kendisine konulan kanser teşhisini ardından ilk kez halka açık bir etkinliğe katılacak. Prenses Kate, katılacağı ilk etkinliğin Kral Charles'ın doğum günü olduğunu açıkladı.

Kanser olduğunu duyuran Kate Middleton’a destek mesajları ‘ilaç’ oldu

Kanser olduğunu duyuran Kate Middleton’a destek mesajları ‘ilaç’ oldu

Kanser teşhisi konulan Galler Prensi William'ın eşi Prenses Kate Middleton, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sağlık durumuna ilişkin bilgileri paylaştı.

Prenses Kate, tedavisinde olumlu gelişmeler olduğunu belirterek, "Kemoterapi alan herkes bilir ki iyi ve kötü günleriniz vardır" ifadesini kullandı. Kötü günlerde yorgun ve zayıf hissedildiğini ifade eden Middleton, tedavisinin birkaç ay daha süreceğini söyledi.

HAFTA SONU ETKİNLİĞE KATILACAK

Kendisini iyi hissettiği günlerde çalışmak ve zevk veren işlerle ilgilenmek istediğini belirten Middleton, şunları kaydetti:

"Bu hafta sonu ailemle Kral'ın doğum günü törenine ve yaz boyunca birkaç resmi etkinliğe katılmayı dört gözle bekliyorum ancak henüz tehlikenin geçmediğini de biliyorum."

Galler çiftinin resmi Instagram hesabından yapılan paylaşımda 42 yaşındaki Middleton'ın yeşillikler içinde çekilen bir pozuna da yer verildi.

SARAY SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMA

İyileşmek için zamana ihtiyacı olduğunu belirten Prenses Kate ile ilgili Buckingham Sarayı Sözcüsü'nden de bir açıklama geldi. Sözcü, "Kral, Prenses'in yarınki etkinliğe katılmasından mutluluk duyuyor ve yarının tüm detaylarını sabırsızlıkla bekliyor" ifadesini kullandı.