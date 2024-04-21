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Kırgızistan'ın güneyinde sel felaketi... Evler sular altında kaldı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Kırgızistan&#039;ın güneyinde sel felaketi... Evler sular altında kaldı

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

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Kırgızistan'ın güneyindeki Oş Bölgesi'nde şiddetli sağanağın ardından meydana gelen selde bir kişi hayatını kaybetti, yerleşim yerleri sular altında kaldı.

Kırgıistan, ülkenin gğneyindeki Oş Bölgesi'nde meydana gelen sel felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor. Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Oş Bölgesine bağlı Kara-Kulca ilçesindeki Mırzake-Kara-Kulca-Alayku kara yolunda sele kapılan aracın sürücüsü hayatını kaybetti. 

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34 EV SELDEN ETKİLENDİ

Meydana gelen sel felaketinin ardından kapanan Mırzake-Kara-Kulca-Alayku kara yolunu ulaşıma açma çalışmaları devam ediyor. Öte yandan, Alai ilçesine bağlı Toguz-Bulak köyünde ise 34 ev selden etkilendi, 5 ev ve okulun bodrum katı sular altında kaldı. Sel felaketi bölgede günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

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Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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