Kırgızistan'ın güneyinde sel felaketi... Evler sular altında kaldı

Kırgızistan'ın güneyindeki Oş Bölgesi'nde şiddetli sağanağın ardından meydana gelen selde bir kişi hayatını kaybetti, yerleşim yerleri sular altında kaldı.

Kırgıistan, ülkenin gğneyindeki Oş Bölgesi'nde meydana gelen sel felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor. Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Oş Bölgesine bağlı Kara-Kulca ilçesindeki Mırzake-Kara-Kulca-Alayku kara yolunda sele kapılan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

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