Kızıldeniz ısınıyor! AB ülkeleri askeri harekat konusunda anlaştı

22 Ocak 2024 21:25 - Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2024 22:13

İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamlara karşılık veren Yemen'de bulunan Husiler Aden Körfezi'nden geçen İsrail ticaret gemilerini hedef almasının ardından bölgede tansiyon giderek yükseliyor. ABD ve İngiltere'nin Yemen'e operasyonlarının ardından bölgede sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Husiler, Aden Körfezi’nde ABD’ye ait Ocean Jazz adlı askeri yük gemisine saldırı düzenledi. Aynı zamanda Avrupa Birliği ülkeleri Kızıldeniz'e askeri harekat konusunda anlaştığını duyurdu. İşte bölgede anbean yaşananlar...

AB ÜLKELERİ HUSİLERE HAREKAT KONUSUNDA ANLAŞTI

ABD ve İngiltere ortak operasyon yapmasının ardından anti-Husi ittifakı genlişliyor. Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları, bugün Ortadoğu'da iki devletli çözüm başta olmak üzere Kızıldeniz krizi gündemiyle toplandı.

Toplantının ardından AB ülkeleri, Kızıldeniz'de ticari gemi taşımacılığının güvenliğini sağlamak amacıyla askeri operasyon başlatılması konusunda prensipte siyasi anlaşmaya vardı.

SADECE SAVUNMA AMAÇLI

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani toplantının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. İtalya Dışişleri Bakanı, AB dışişleri bakanlarının Kızıldeniz'de deniz taşımacılığını Yemen'deki Husilerin saldırılarından korumayı amaçladığını söyledi. Tajani, "Fransa ve Almanya ile birlikte deniz trafiğinin güvenliğini garanti edebilecek bir misyon öneriyoruz" dedi.

İtalyan bakan, Hürmüz Boğazı'nda halihazırda aktif olan Emasoh/Agenor misyonunu genişletecek olan yeni operasyonun aynı zamanda askeri güç kullanımını da içereceğini, ancak yalnızca savunma amaçlı olacağını açıkladı.

ALMAN BAKAN TEHDİT ETTİ

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Bärbock Yemen'i tehdit eden açıklamada bulundu. Bärbock, "AB olarak Kızıldeniz'in güvenliğine ortak katkıda bulunmaya kararlıyız. Husiler yabancı gemilere ve dolayısıyla küresel ticarete saldırıyor." dedi.

HUSİLER BİR ABD GEMİSİNİ DAHA VURDU

Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz ve Aden Körfezi’nde askeri ve ticari gemileri hedef almaya devam ediyor.

Husiler tarafından yapılan açıklamada, Aden Körfezi’nde ABD’ye ait Ocean Jazz adlı askeri yük gemisine saldırı düzenlediği duyurularak, "Yemen Silahlı Kuvvetleri, ABD ve İngiltere saldırılarına misilleme yapılmasının kaçınılmaz olduğunu ve herhangi bir yeni saldırının cezasız kalmayacağını teyit ediyor" denildi.

ABD tarafı söz konusu saldırıya ilişkin henüz açıklama yapmadı. Saldırıda gemide hasar ya da ölen veya yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.