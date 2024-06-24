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Erdoğan, Putin ile Kazakistan'da bir araya gelebilir

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Erdoğan, Putin ile Kazakistan&#039;da bir araya gelebilir
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şanghay İşbirliği Örgütü, Haber

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in Kazakistan'da bir araya gelebileceğini sölyedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Dışişleri Bakanı Vladimir Putin ile Kazakistan’da gerçekleşmesi planlanan Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) toplantısında görüşebileceğini açıklamıştı.

Bakan Fidan'ın sözlerine Kremlin'den cevap geldi. 

Rus basınına yaptığı açıklamada bu ihtimali doğrulayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Evet. Böyle bir imkan şu anda değerlendiriliyor” dedi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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