Kudüs ve Tel Aviv ayakta! On binlerce kişi Gazze'de ateşkes için sokağa indi

7 Ekim'den bu yana Gazze'de sayısız katliam işleyen İsrail'de kaos giderek büyüyor. 6 esirin ölümünün ardından başkent Tel Aviv başta olmak üzere başlayan protesto gösterileri bugün de sürdü. Tel Aviv ve Kudüs başta olmak üzere yaklaşık 500 bin kişi sokağa döküldü. Göstericiler, "Netanyahu esirleri serbest bırak" sloganları attı.

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İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde milyonlarca Filistinli, 10 aydır bombaların altında direniş mücadelesi verirken, işgalci güçleri 6 esirin ölümüyle sarsıldı. Netanyahu yönetimi on binlerce kişinin protesto gösterileriyle kaosa sürüklendi. Tel Aviv'de ve Kudüs başta olmak üzere birçok kişi sokaklara indi.

500 BİN KİŞİ MEYDANLARA İNDİ

Göstericiler Hamas'ın elindeki 101 esirin güvenli bir şekilde dönmesi için Netanyahu hükümetini ateşkes anlaşması yapması için baskı yaptı. Ülke çapında 500 binden fazla kişinin protesto etmek için sokaklara indi.

NETANYAHU'NUN EVİNİN ÖNÜNDE PROTESTO

Batı Kudüs'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu konutu yakınında toplanan yüzlerce kişi, Gazze'de ateşkesin sağlanması ve esir takası talebiyle gösteri düzenledi. Göstericiler, ellerinde İsrail bayrakları, esirlerin fotoğrafları ve Netanyahu karşıtı dövizler taşıdı. Göstericiler, Netanyahu'yu istifaya çağırdı.

TEL AVİV'DE TARİHİ KALABALIK

İsrail’in Tel Aviv kentinde toplanan binlerce İsrailli, Gazze'de ateşkes anlaşmasını imzalamayan Başbakan Binyamin Netanyahu'yu ve hükümetini protesto etti. Göstericiler, ellerinde İsrail bayrakları, Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşıdı.

GÖSTERİ SIRASINDA ÇATIŞMA ÇIKTI

Bazı noktalarında ateş yakan göstericiler polis müdahalesiyle karşılaştı. Eylemde İsrail polisi ile göstericiler arasında zaman zaman arbede yaşandı. Polis, 5 kişiyi tutukladı.

Hayfa'da ise yaklaşık 10.000 kişi Horev Caddesi boyunca yürüdü. Protestonun organizatörleri, gösteri sırasında Freud Yolu'nu kapatmaya çalışan göstericilerin şiddetli polis şiddeti sonucu tahliye edildiğini ve bazılarının yaralandığını iddia etti.