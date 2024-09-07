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Ukrayna-Rusya savaşı sona mı eriyor? Zelenskiy, ateşkes planını duyurdu: Biden ile paylaşmak istiyorum

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Ukrayna-Rusya savaşı sona mı eriyor? Zelenskiy, ateşkes planını duyurdu: Biden ile paylaşmak istiyorum
Dünya Haberleri

Rusya-Ukrayna arasında yaşanan savaş giderek kızışıyor derken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den dikkat çeken ateşkes çıkışı geldi. Zelenskiy, Rusya ile ateşkes konusunda bir plan hazırladığını ve bunu ABD Başkanı Joe Biden ve başkan adaylarıyla paylaşmak istediğini söyledi. Zelenskiy'nin ateşkes çağrıları sırasında Rusya ise Harkiv'e hava saldırısı düzenledi.

Ukrayna ve Rusya arasında 2 yıl önce başlayan savaş, en sıcak günlerini yaşıyor. Ukrayna, savaşın başından bu yana ilk kez Kursk üzerinden Rus topraklarına girdi. Ukrayna, Rus topraklarında ilerleyişini sürdürürken, Rusya ise işgali giderek büyütüyor. Savaş giderek kızışıyor derken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den ateşkes çıkışı geldi.

Ukrayna-Rusya savaşı sona mı eriyor? Zelenskiy, ateşkes planını duyurdu: Biden ile paylaşmak istiyorum - 1. Resim

ZELENSKİY YENİ BİR ATEŞKES PLANI HAZIRLADI

İtalya'nın Como Gölü kıyısındaki Cernobbio kasabasında her yıl eylül ayı başında düzenlenen ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı Ambrosetti Forumu'na katılan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ateşkes için yeni bir plan hazırladığını duyurdu.

Ukrayna-Rusya savaşı sona mı eriyor? Zelenskiy, ateşkes planını duyurdu: Biden ile paylaşmak istiyorum - 2. Resim

UKRAYNA'NIN RUSYA'YA TOPRAK VERME NİYETİ YOK

Rusya ile ateşkes konusunda bir plan hazırladığını ve bunu ABD Başkanı Joe Biden ve başkan adaylarıyla paylaşmak istediğini söyleyen Zelensky, topraklarını bırakmaları yönündeki ültimatomları kabul edemeyeceklerini ve buna göz yumamayacaklarını da dile getirdi.

Ukrayna-Rusya savaşı sona mı eriyor? Zelenskiy, ateşkes planını duyurdu: Biden ile paylaşmak istiyorum - 3. Resim

BIDEN İLE PAYLAŞMAK İSTİYORUM ÇÜNKÜ...

Zelenskiy, "Bir plan hazırladım ve bunu ABD Başkanı'yla paylaşmak istiyorum çünkü Amerika'ya bağlı bazı noktalar var. Umarım bu planı Biden'a ve adaylara gösterme ve geribildirim alma fırsatı bulurum. Şu anda hiçbir şey paylaşmadık. İlk temas Biden ile olacak." ifadelerini kullandı.

Ukrayna-Rusya savaşı sona mı eriyor? Zelenskiy, ateşkes planını duyurdu: Biden ile paylaşmak istiyorum - 4. ResimANLAŞMADA KUZEY KORE VE İRAN DETAYI

Zelenskiy, Rusya'nın saldırılarında kendilerine karşı, Kuzey Kore yapımı füzeler kullandığını, bunlara dair kalıntılardan video kayıtlarına kadar kanıtları olduğunu, aynı zamanda İran yapımı füze ve dronların da kullanıldığını savundu.

Zelenskiy, silahların kullanımıyla alakalı İtalya ile bir sorunlarının olmadığını da kaydetti.

Ukrayna-Rusya savaşı sona mı eriyor? Zelenskiy, ateşkes planını duyurdu: Biden ile paylaşmak istiyorum - 5. Resim

SAVAŞIN SONU MU GELİYOR?

"Savaşın sonuna başlangıçta bulunduğumuz durumdan daha yakınız" diyen Zelenskiy, yeniden toparlanma konferansları, somut anlaşmalarla ekonomiyi güçlendirdiklerini ve bu şekilde savaşın sonuna yaklaştıklarını ifade etti.

Ukrayna-Rusya savaşı sona mı eriyor? Zelenskiy, ateşkes planını duyurdu: Biden ile paylaşmak istiyorum - 6. Resim

RUSYA'NIN DURMAYA HİÇ NİYETİ YOK!

Zelenskiy'nin ateşkes çağrıları sırasında Rusya ise Harkiv'e hava saldırısı düzenledi. Gerçekleştirilen hava saldırısının bir binaya isabet etmesi sonucu bölgede yangın çıktı. Ekipler, olay yerinde söndürme çalışmaları yürüttü.

Düzenleyen:  - Dünya
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