Ukrayna-Rusya savaşı sona mı eriyor? Zelenskiy, ateşkes planını duyurdu: Biden ile paylaşmak istiyorum

Rusya-Ukrayna arasında yaşanan savaş giderek kızışıyor derken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den dikkat çeken ateşkes çıkışı geldi. Zelenskiy, Rusya ile ateşkes konusunda bir plan hazırladığını ve bunu ABD Başkanı Joe Biden ve başkan adaylarıyla paylaşmak istediğini söyledi. Zelenskiy'nin ateşkes çağrıları sırasında Rusya ise Harkiv'e hava saldırısı düzenledi.

ABD, Ukrayna'ya Rusya ile savaşa devam etmesi için 250 milyon dolarlık paket yapıyor

ABD, Ukrayna'ya Rusya ile savaşa devam etmesi için 250 milyon dolarlık paket yapıyor

Ukrayna ve Rusya arasında 2 yıl önce başlayan savaş, en sıcak günlerini yaşıyor. Ukrayna, savaşın başından bu yana ilk kez Kursk üzerinden Rus topraklarına girdi. Ukrayna, Rus topraklarında ilerleyişini sürdürürken, Rusya ise işgali giderek büyütüyor. Savaş giderek kızışıyor derken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den ateşkes çıkışı geldi.

ZELENSKİY YENİ BİR ATEŞKES PLANI HAZIRLADI

İtalya'nın Como Gölü kıyısındaki Cernobbio kasabasında her yıl eylül ayı başında düzenlenen ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı Ambrosetti Forumu'na katılan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ateşkes için yeni bir plan hazırladığını duyurdu.

UKRAYNA'NIN RUSYA'YA TOPRAK VERME NİYETİ YOK

Rusya ile ateşkes konusunda bir plan hazırladığını ve bunu ABD Başkanı Joe Biden ve başkan adaylarıyla paylaşmak istediğini söyleyen Zelensky, topraklarını bırakmaları yönündeki ültimatomları kabul edemeyeceklerini ve buna göz yumamayacaklarını da dile getirdi.

BIDEN İLE PAYLAŞMAK İSTİYORUM ÇÜNKÜ...

Zelenskiy, "Bir plan hazırladım ve bunu ABD Başkanı'yla paylaşmak istiyorum çünkü Amerika'ya bağlı bazı noktalar var. Umarım bu planı Biden'a ve adaylara gösterme ve geribildirim alma fırsatı bulurum. Şu anda hiçbir şey paylaşmadık. İlk temas Biden ile olacak." ifadelerini kullandı.

ANLAŞMADA KUZEY KORE VE İRAN DETAYI

Zelenskiy, Rusya'nın saldırılarında kendilerine karşı, Kuzey Kore yapımı füzeler kullandığını, bunlara dair kalıntılardan video kayıtlarına kadar kanıtları olduğunu, aynı zamanda İran yapımı füze ve dronların da kullanıldığını savundu.

Zelenskiy, silahların kullanımıyla alakalı İtalya ile bir sorunlarının olmadığını da kaydetti.

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SAVAŞIN SONU MU GELİYOR?

"Savaşın sonuna başlangıçta bulunduğumuz durumdan daha yakınız" diyen Zelenskiy, yeniden toparlanma konferansları, somut anlaşmalarla ekonomiyi güçlendirdiklerini ve bu şekilde savaşın sonuna yaklaştıklarını ifade etti.

RUSYA'NIN DURMAYA HİÇ NİYETİ YOK!

Zelenskiy'nin ateşkes çağrıları sırasında Rusya ise Harkiv'e hava saldırısı düzenledi. Gerçekleştirilen hava saldırısının bir binaya isabet etmesi sonucu bölgede yangın çıktı. Ekipler, olay yerinde söndürme çalışmaları yürüttü.