Listesine bir kadın daha eklendi! Katilin Ted Bundy olduğu 52 yıl sonra ispatlandı

ABD basını yeni bir faili meçhul cinayetin çözülmesini konuşuyor. 1974'te öldürülen 17 yaşındaki Melissa Ann Smith'in DNA incelemeleri neticesinde katilinin Ted Bundy olduğu tespit edildi. Ünlü seri katilin listesine bir kadın daha eklendi.

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ABD basını yarım asır sonra aydınlanan bir faili meçhul cinayeti konuşuyor. Utah eyaletinde yetkililer, yaklaşık 52 yıldır çözülemeyen cinayetin gelişmiş DNA analiz yöntemleriyle aydınlatıldığını açıkladı.

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Şerif Kacey Bates, “O dönemde bir şüpheli hakkında çok sayıda tahmin yürütülmesine rağmen hiçbir şüphelinin adı açıklanmadı ve dosya resmen kapatılmadı.” dedi.

Yapılan açıklamada bu cinayet dosyasından elde edilen bulgular ile Smith'in cesedinden alınan DNA örneklerinin karşılaştırıldığı belirtildi.

İncelemeler sonucu yetkililer, iki cinayet arasında bağlantı kurarak Smith'in öldürülmesinden de Bundy'nin sorumlu olduğu sonucuna vardı.

Ayrıca eyalette Bundy ile bağlantılı olabilecek başka cinayet dosyalarının da incelendiği açıklandı.

Melissa Ann Smith'in ailesi tarafından ABD basındaki fotoğrafları

BABASI EMNİYET MÜDÜRÜYDÜ

Nisan ayında Utah Kamu Güvenliği Departmanından bir sözcü, Utah’ta üç faili meçhul cinayetin daha Bundy ile bağlantılı olduğunun düşünüldüğünü açıklamıştı.

Bunlar arasında, soruşturmacıların Bundy’nin Utah’taki ilk kurbanı olduğuna inandığı Salt Lake County sakini 16 yaşındaki Nancy Wilcox; 1975’te Provo’daki Brigham Young Üniversitesinde düzenlenen bir gençlik konferansına katıldığı sırada ortadan kaybolan 15 yaşındaki Susan Curtis ve cesedi 1976’da Salt Lake City Uluslararası Havalimanı yakınlarında bulunan Deborah Smith yer alıyor.

17 yaşındaki Smith, Midvale Emniyet Müdürü Louis S. Smith’in kızıydı. Smith, 18 Ekim Cuma gecesi Midvale’deki bir pizzacıda kız arkadaşından ayrıldı. Kısa süre sonra Murray’deki bir restoranda görüldü.

27 Ekim 1974'te tam dokuz gün sonra Park City yakınlarındaki Summit Park yerleşiminde geyik avlayan bir kişi tarafından çıplak cesedi bulundu. Yapılan incelemelerde genç kızın cinsel istismar ve işkenceye maruz kaldığı belirlendi.

Yaklaşık bir yıl sonra, Ekim 1976’da, polis Smith’in ölümüyle Bundy arasında muhtemel bir bağlantı aradığını bildirdi.

30 CİNAYETİ İTİRAF ETTİ AMA...

ABD tarihinin en tehlikeli seri katillerinden biri olarak tarihe geçen Ted Bundy, 1974-1978 yıllarında 30 kişiyi öldürdüğünü itiraf etmiş, 1989'da idam edilmişti.

1970'li yıllarda ABD'nin farklı eyaletlerinde kaybolan ve son olarak otostop çekerken ya da kamp yaparken görülen çok sayıda genç kadının dosyası, Bundy'nin işlediği suçlarla ilişkilendirildi. Ancak her vakada yeterli delil bulunamadığı için bu kayıpların tamamının Bundy ile bağlantısı ispatlanamadı.

Bundy, kurbanlarını çoğunlukla seyahatleri sırasında kaçırıyor, cesetleri ormanlık alanlara ve ulaşılması zor bölgelere bırakıyordu. Bazı cesetlere hiçbir zaman ulaşılamaması, bazılarına ise ancak uzun süre sonra erişilebilmesi soruşturmaları zorlaştırdı.

O dönemde adli incelemelerde kullanılan teknolojinin bugünkü kadar gelişmiş olmaması da olay yerlerinden elde edilen delillerin sınırlı kalmasına yol açtı.

Ted Bundy

Bu yüzden onun gerçek kurban sayısı ve çözülemeyen olaylarla bağlantısı ise kesin olarak ortaya konulabilmiş değil.

Bazı araştırmacılar ve biyografi yazarları, Bundy'nin 100'e yakın kişiyi öldürmüş olabileceğini öne sürüyor.

YAKIŞIKLI KATİL

Bundy'yi tehlikeli kılan özelliklerden biri, dışarıdan bakıldığında sıradan, kibar ve güvenilir biri gibi görünmesiydi. Yakışıklı ve zeki olduğu düşünülen Bundy, hukuk eğitimi de almıştı. Çevresindekiler onun suç işleyebileceğinden şüphelenmiyordu.

Bu imajı kurbanlarının güvenini kazanmak için kullandı. Zaman zaman kolu ya da bacağı alçıdaymış gibi davranarak yardım istedi, bazen de farklı kimliklerle kadınlara yaklaştı.

Bundy'nin işlediği suçlar, seri katil kavramının kamuoyunda ve popüler kültürde daha fazla tanınmasında etkili oldu. Tutuklandıktan sonra iki kez hapishaneden kaçmayı başardı. İkinci kaçışının ardından Florida'ya giderek burada da cinayetler işledi.

Mahkemelerde kendi savunmasını üstlenmesi ve sakin tavırlarıyla dikkat çeken Bundy, ABD'de televizyonlarda geniş yer bulan davaların en çok konuşulan sanıklarından biri hâline geldi.

1978'de Florida'daki Chi Omega kadın öğrenci yurduna düzenlediği saldırı ve diğer cinayetler nedeniyle yargılanan Bundy, idama mahkûm edildi.

24 Ocak 1989'da Florida Eyalet Hapishanesi'nde elektrikli sandalyeyle idam edildi.

İdamından önce polisle iş birliği yaparak bazı kurbanlarının cesetlerinin bulunduğu yerler hakkında bilgi verdi. Böylece yıllardır kayıp olan bazı genç kadınların akıbetinin aydınlatılmasına yardımcı oldu.

BELGESELLERE KONU OLDU

Ted Bundy adı hayatı öldükten sonra da popülerliğini kaybetmedi. İşlediği cinayetler ve kurbanlarının yaşadıkları çok sayıda belgesel ve diziye konu oldu.

Conversations with a Killer: The Ted Bundy Tapes (2019): Netflix'te yayımlanan dört bölümlük belgesel, Bundy'nin geçmişine ve işlediği suçlara odaklanıyor. Katilin ses kayıtları, arşiv görüntüleri ve röportajlar aracılığıyla olayları ele alıyor.

Ted Bundy: Falling for a Killer (2020): Amazon Prime Video'da yayımlanan beş bölümlük seri, Bundy'nin eski kız arkadaşı Elizabeth Kendall'ın yanı sıra kurbanların yakınlarının ve hayatta kalan tanıkların anlatımlarına yer veriyor.

Ted Bundy: Mind of a Monster (2019): Investigation Discovery tarafından hazırlanan yapım, arşiv görüntüleri ve tanık ifadeleri üzerinden Bundy'nin suçlarını inceliyor.

Ted Bundy: Dialogue with the Devil: Bundy'nin suçlarına ilişkin soruşturmalara, dedektiflerin değerlendirmelerine ve polisle yürütülen görüşmelere odaklanan yapımlar arasında anılıyor.

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