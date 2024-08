Lübnan'a bir saldırı daha gerçekleşti! Ölü ve yaralılar var

Golan Tepeleri'ne yönelik saldırının ardından İsrail, Lübnan'ın güneyini hedef almayı sürdürüyor. Netanyahu'nun "ağır bedel ödeteceğiz" açıklamasından sonra İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda ölen ve yaralananların olduğunu belirtti. Saldırıda 1 Hizbullah mensubunun da hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü Gazze saldırılarıyla Orta Doğu'yu ateş çemberi haline getirdi. İsrail ordusu, Golan Tepeleri'ne yapılan saldırıyla birlikte Lübnan'ın başkenti Beyrut'u hedef aldı.

İran'ın başkenti Tahran'da Hamas lideri Heniyye'nin uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesi ise savaşın yayılma riskini artırdı. Öte yandan İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürüyor.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürüyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında Lübnan'ın sınır hattında yer alan Hula beldesinde bir evi vurduğu belirtildi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Sağlık Bakanlığının bir diğer açıklamasında ise Beyt Lif beldesine yönelik hava saldırısında 3 kişinin yaralandığı kaydedildi.

1 HİZBULLAH MENSUBU ÖLDÜ

Hizbullah Hareketi, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik düzenlediği hava saldırılarında 1 mensubunun öldüğünü duyurdu.

Hizbullah, resmi Telegram hesabından yaptığı açıklamada İsrail ordusunun hava saldırısı sonucu, mensuplarından 1984 doğumlu Muhammad Hasan Ferhad'ın hayatını kaybettiği belirtildi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Lübnan resmi ajansı NNA ise geçtiği haberde Beyt Lif ve Hula'da hedef alınan evlerin enkazında arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

NETANYAHU: AĞIR BEDEL ÖDETECEĞİZ

The Times of Israel gazetesinde yer alan habere göre Netanyahu, haftalık kabine toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, İran'ı İsrail'e saldırmaması konusunda uyararak her türlü saldırıya karşılık verileceğini duyurdu.

Netanyahu Golan Tepeleleri'ne yapılan saldırıyı hatırlatarak, "Bize karşı hangi cepheden olursa olsun herhangi bir saldırı eylemine karşılık vereceğiz ve bunun bedelini ağır bir şekilde ödeteceğiz." ifadelerini kullandı.

GOLAN SALDIRISI VE BEYRUT'A MİSİLLEME

İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesine yönelik 1 hafta önce gerçekleşen roket saldırısında 12 kişi ölmüş, 17'si ağır 35 kişi yaralanmıştı. İsrail saldırıdan Hizbullah'ı sorumlu tuttu.

İsrail ordusu, saldırıya cevap olarak Beyrut'un güney bölgesini bombaladı. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Aynı saldırıda üst düzey Hizbullah’ın komutanlarından Fuad Şükür de öldürüldü.