Madleen aktivisti ilk kez konuştu! "Ciddi bir siyasi başarısızlık"

İşgali İsrail ordusu tarafından gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ve ilk kez konuşan Avrupa Parlamentosu Milletvekili Rima Hassan, İsrail'in uluslararası sularda kaçırdığı Gazze'ye yardım gemisi gönüllülerinin yaşadığı hukuk ihlallerini AP Genel Kurulu'nda kınayarak, "AB'nin sessizliği siyasi bir başarısızlıktır" dedi.

İsrail’in uluslararası sularda müdahale ederek alıkoyduğu Madleen Özgürlük Filosu gönüllülerinden sekizi, günler süren hukuki sürecin ardından serbest bırakılmıştı.

Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Rima Hassan, serbest bırakılmasının ardından AP Genel Kuruluna ilk hitabında "1 Haziran'da, İsrail ordusu tarafından uluslararası sularda kaçırıldım. 10'u AB vatandaşı olmak üzere 12 kişiydik. Hepimiz alındık, İsrail tarafından zorla sınır dışı edildik. Birkaç gün boyunca yasa dışı bir şekilde gözaltında tutulduk." dedi.

BİNLERCE İNSAN DESTEKLEMİŞTİ

AP'nin bu süre boyunca İsrail'i kınamadığına veya serbest bırakılmaları için çağrıda bulunmadığına dikkati çeken Hassan, "Geminin eyleminin tamamen yasal olduğunu söylemek isterim. BM'den özel raportörler, binlerce AB vatandaşı, yüzlerce parlamenter ve uluslararası STK'ler tarafından desteklendi" diye konuştu.

Hassan, "Gazze'nin uluslararası yardım alma hakkı vardır ve tüm ülkelerin Gazze'deki kıtlığı ve soykırımı sona erdirmek için ahlaki bir görevi bulunuyor. Bu sessizlik ciddi bir siyasi başarısızlıktır." değerlendirmesinde bulundu.

AP'nin sessizliğinin kurumun itibarını zedelediğini vurgulayan Hassan, "Meclis sesini çıkarmazsa biz artık insan hakları için mücadele edemeyiz." ifadesini kullandı.

İSRAİL, MADLEEN GEMİSİNE MÜDAHALE ETMİŞTİ

"Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition)" adlı sivil toplum kuruluşunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik gemi, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine 9 Haziran'ın ilk saatlerinde müdahale etmiş ve gemideki 12 gönüllüyü alıkoymuştu.

Gönüllüler İsrail'e getirilmiş, 4'ü 10 Haziran sabahı ülkeden sınır dışı edilmişti.