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Meloni'den gündem olacak "savaş" sözleri! Rusya'ya resmen gözdağı verdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İtalya Başbakanı Meloni Ukrayna Barış Zirvesi'nde, Rusya'nın şartlarını kabul etmemesi halinde onu teslim olmaya zorlayacaklarını söyledi. İtalyan liderin bu sözleri, yeni bir savaş sinyali olarak yorumlandı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ülkenin güneydoğusundaki Borgo Egnazia kentinde düzenlenen G7 zirvesinin kapanışı münasebetiyle düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

MELONİ, SAVAŞ MI İSTİYOR?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da barış önerisini propaganda olarak yorumlayan Meloni, "Bunun gerçek ve sağlam bir müzakere önerisinden ziyade propagandayla ilgili olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Meloni ayrıca Ukrayna Barış Zirvesi sırasında bir genel kurul oturumuna katıldı. Etkinlik Ukrayna Cumhurbaşkanı ve 50'den fazla devlet başkanını bir araya getirirken Meloni, Rusya'nın Barış Zirvesi şartlarını kabul etmemesi halinde onu teslim olmaya zorlayacaklarını söyledi. İtalyan liderin bu sözleri, savaş sinyali olarak yorumlandı.

KOSOVA LİDERİNDEN 3. DÜNYA SAVAŞI ÇIKIŞI

Öte yandan Rusya ve Batı arasında hiçbir zaman uzlaşma sağlanamayacağını söyleyen Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, 3-4 ay içinde büyük bir çatışma yaşanabileceğini açıkladı. Vucic, büyük bir çatışma diyerek 3. dünya savaşının başlamasından söz etti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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