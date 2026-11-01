Moskova'da terör alarmı! ABD istihbaratı saldırıyı önledi

ABD'den gelen istihbarat üzerine Rusya'nın başkenti Moskova'daki Tsaritsyno Sarayı Müzesi'ne yönelik terör saldırısı hazırlığı ortaya çıkarıldı. Saldırı planladığı öne sürülen reşit olmayan Rus vatandaşı gözaltına alınırken, müze ve çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), ABD'den gelen istihbarat doğrultusunda başkent Moskova'daki Tsaritsyno Sarayı Müzesi'ne yönelik terör saldırısı hazırlığında olduğu öne sürülen reşit olmayan bir Rus vatandaşının gözaltına alındığını açıkladı. FSB'den yapılan açıklamada, gözaltı işleminin ABD güvenlik güçlerinden alınan bilgilerin incelenmesinin ardından gerçekleştirildiği belirtildi. ABD'nin sağladığı istihbaratın, müzeye yönelik olası bir saldırı hazırlığına ilişkin olduğu kaydedildi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ

Reşit olmayan şüphelinin sosyal medya hesaplarında askeri kıyafet, kar maskesi, şapka, gözlük ve kulaklık taktığı, elinde ise otomatik silaha benzeyen bir cisim tuttuğu fotoğraf ve videolar paylaştığı aktarıldı.

Şüphelinin müze kompleksinde çektiği fotoğrafları "Bir yer buldum" notuyla yayımladığı belirtildi. Ayrıca neo-Nazi içerikli bir sosyal medya kanalına abone olduğu ve internet üzerinden toplu katliamlara ilişkin araştırmalar yaptığı öne sürüldü.

FSB, bu bilgilerin ardından başlatılan soruşturma kapsamında şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Açıklamada, "Sağladıkları bilgiler için Amerikan tarafına minnettarız" ifadelerine yer verildi.

MÜZE VE PARK KOMPLEKSİ GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI

FSB, bir gün önce yaptığı açıklamada, ilgili kanallar aracılığıyla ABD'den Moskova'da planlanan olası bir terör saldırısına ilişkin bilgi alındığını duyurmuştu.

Rus basınında yer alan haberlerde, Moskova'nın güneyinde bulunan saray müzesi ve park kompleksinden oluşan Tsaritsyno Müzesi'nin geçici olarak kapatıldığı, parka girişlerin de kısıtlandığı aktarılmıştı.

MOSKOVA'DA 2024'TE DE SALDIRI UYARISI YAPILMIŞTI

ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, Mart 2024'te başkentte çeşitli grupların yakın zamanda saldırı düzenleme planları bulunduğuna ilişkin uyarıda bulunmuştu.

Bu uyarıdan günler sonra Moskova yakınlarındaki Crocus City Hall konser salonuna silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırıda 149 kişi hayatını kaybetmişti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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