Brezilya'da seçimleri kaybeden Flavio Bolsonaro'nun ülkesinden kaçışının perde arkasından Mossad çıktı. Hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunan Bolsonaro'nun, eski bir İsrail istihbarat görevlisinin yardımıyla gizlice ABD'ye ulaştığı öne sürüldü. Brezilya yönetimi, "Alba Operasyonu" adı verilen kaçışta kimlerin rol oynadığına cevap arıyor.

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Brezilya'da seçimleri kaybeden ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilen Flavio Bolsonaro'nun ABD'ye kaçışına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

CNN Brasil'in güvenlik birimlerinin incelemelerine dayandırdığı habere göre, eski bir Mossad görevlisi Bolsonaro'ya Arjantin sınırına kadar eşlik etti. Kaçış planında ABD Başkanı Donald Trump'a yakın isimlerin de rol oynadığı öne sürüldü.

Mossad ajanı Bolsonaro'yu nasıl kaçırdı? Dünya iki soruya kilitlendi

ESKİ MOSSAD AJANI SEÇİMDEN ÖNCE BREZİLYA'YA GELDİ

Bolsonaro'nun ülkeden ayrılmasına yönelik hazırlıklar, 25 Ekim'deki devlet başkanlığı seçiminin ikinci turundan önce başladı.

CNN Brasil'in aktardığına göre, kimliği açıklanmayan eski Mossad görevlisi 19 Ekim'de Brezilya'ya giriş yaptı. Daha sonra ABD vatandaşlığı aldığı öğrenilen eski İsrailli istihbaratçı, Bolsonaro'nun başkent Brasília'dan Arjantin sınırına uzanan kara yolu yolculuğuna eşlik etti.

İkili, sınır geçişi sırasında da aynı araçta bulundu.

Brezilyalı soruşturmacılar, yolculuğun güzergahını ortaya çıkarmak için güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Mossad ajanı Bolsonaro'yu nasıl kaçırdı? Dünya iki soruya kilitlendi

İKİ ARAÇLA SINIRA GİTTİLER

Soruşturma kapsamında, Brezilya'nın Foz do Iguaçu kenti ile Arjantin'in Puerto Iguazú kentini birbirine bağlayan Tancredo Neves Uluslararası Köprüsü'nden geçen iki araç tespit edildi.

İddiaya göre araçlardan birinde Flávio Bolsonaro ile eski Mossad görevlisi, diğerinde ise Bolsonaro'nun eşi ve iki kızı bulunuyordu.

Araçları kullanan kişilerin, Foz do Iguaçu'da daha önce belediye meclis üyeliği yapmış bir siyasetçi ile oğlu olduğu tespit edildi.

Brezilya Federal Polisi ise Bolsonaro'nun yetkili bir sınır kapısından ülkeyi terk ettiğine ilişkin resmi bir çıkış kaydı bulamadı.

Mossad ajanı Bolsonaroyu nasıl kaçırdı? Dünya iki soruya kilitlendi

ARJANTİN'DE ÖZEL JETE BİNDİLER

Bolsonaro ailesinin Arjantin'e geçtikten sonra Puerto Iguazú'da kendileri için hazırlanan özel bir jete bindiği öne sürüldü.

Arjantinli havacılık şirketi Baires Fly tarafından işletilen Gulfstream G400 tipi uçak, ABD'ye doğru hareket etti.

Uçak, yakıt ikmali için Ekvador'un Guayaquil kentine iniş yaptıktan sonra yolculuğuna devam etti.

Bolsonaro ve ailesini taşıyan özel jet, çarşamba sabahı Miami yakınlarındaki Opa-locka Havalimanı'na ulaştı.

TRUMP'A YAKIN İSMİN ADI ORTAYA ÇIKTI

Bolsonaro'nun ABD'ye ulaşmasını sağlayan özel jetin ayarlanmasında, ABD Başkanı Donald Trump'a yakın bir ismin rol oynadığı iddia edildi.

The New York Times'ın haberine göre, Trump'ın siyasi çevresinden stratejist Jason Miller, uçağın organize edilmesine yardımcı oldu.

Arjantin'den gelen bir başka iddia ise operasyonun siyasi boyutunu daha da genişletti.

Clarín gazetesine göre, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin kıdemli danışmanı Santiago Caputo, Bolsonaro'nun sınır geçişini denetlemek üzere bölgeye gitti.

Caputo'nun, operasyonun belgelenmesini engellemeye çalıştığı da ileri sürüldü.

GİZLİ OPERASYONUN ADI: ALBA

Brezilya hükümet yetkililerinin değerlendirmelerine göre, Bolsonaro'nun ülkeden ayrılması sıradan bir seyahat değil, önceden planlanmış uluslararası bir operasyondu.

"Alba Operasyonu" adı verilen planın, seçim kampanyası henüz sona ermeden hazırlandığı iddia edildi.

Brezilya basınındaki haberlerde, operasyonun Arjantin ve ABD'deki bazı kişilerin yardımıyla gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Bolsonaro'nun nerede olduğuna ilişkin yanıltıcı bilgilerin dolaşıma sokulmasının da planın bir parçası olduğu iddialar arasında yer aldı.

Eski Mossad görevlisinin sınır geçişindeki rolü, özel jetin kim tarafından ayarlandığı ve yabancı ülkelerden resmi destek sağlanıp sağlanmadığı ise soruşturmanın merkezine yerleşti.

SEÇİMİ KAYBETTİ, YURT DIŞINA ÇIKIŞI YASAKLANDI

Bolsonaro, 25 Ekim'de düzenlenen devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunda mevcut Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva'ya yenildi.

Seçimlerin ardından Federal Yüksek Mahkeme Yargıcı Alexandre de Moraes, Bolsonaro'nun pasaportlarına el konulmasına ve ülke dışına çıkmasının yasaklanmasına karar verdi.

Bolsonaro hakkında iki ayrı kara para aklama soruşturması yürütülüyor.

Soruşturmalardan biri bahis platformlarıyla bağlantılı mali işlemleri, diğeri ise babası Jair Bolsonaro'nun hayatını konu alan "Dark Horse" (Karanlık At) adlı biyografik filmin finansmanını kapsıyor.

Brezilya basınında, Bolsonaro'nun yakın arkadaşı ve avukatı Willer Tomaz ile bağlantılı olduğu öne sürülen başka bir mali soruşturmada da şüpheli konumunda bulunduğu haberleri yer aldı.

Hakkındaki suçlamalar henüz mahkemede kanıtlanmadı.

BREZİLYA ARJANTİN'DEN HESAP SORDU

Bolsonaro'nun kaçışında Arjantin'deki isimlerin rol oynadığı iddiaları üzerine Brezilya yönetimi diplomatik girişim başlattı.

Brezilya Dışişleri Bakanlığı, Arjantin'in diplomatik temsilcisini bakanlığa çağırarak Javier Milei hükümetinin operasyona dahil olup olmadığı konusunda açıklama istedi.

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva da Bolsonaro'nun yurt dışına çıkış yasağına rağmen ülkeyi terk etmesini "utanç verici" olarak nitelendirdi.

ABD'DE 25 MİLLETVEKİLİ TRUMP YÖNETİMİNE BAŞVURDU

Bolsonaro'nun Miami'ye ulaşmasının ardından Washington'da da tartışmalar başladı.

ABD Kongresi'ndeki 25 Demokrat milletvekili, Trump yönetiminden Bolsonaro'nun Brezilya'dan ayrılmasına yardımcı olmak için Amerikan diplomatik kaynaklarının kullanılıp kullanılmadığını açıklamasını istedi.

Trump ise Brezilya'daki seçim sonuçlarına ilişkin şüphelerini dile getirmiş ve Bolsonaro ile ailesinin ABD'ye girişine izin verdiğini açıklamıştı.

BOLSONARO'NUN MAL VARLIKLARI DONDURULABİLİR

Brezilya Federal Polisi, kaçışa ilişkin soruşturmayı sürdürürken Bolsonaro'nun mal varlıkları ve banka hesaplarının dondurulması için Federal Yüksek Mahkeme'ye başvurmak istiyor.

Soruşturmada eski Mossad görevlisinin kimliği, sınır geçişini organize eden kişilerin bağlantıları, özel jetin finansmanı ve yabancı hükümet yetkililerinin muhtemel rolleri araştırılacak.

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