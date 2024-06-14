NATO'dan Ukrayna'ya silah koordinasyon desteği

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna'ya silah ve eğitim koordinasyonunda destek verileceğini açıkladı. Genel Sekreter söz konusu desteğin Rusya- Ukrayna savaşında taraf olacakları anlamına gelmediğini savunup "Ukrayna’nın meşru olan kendini müdafaa hakkı için verdiğimiz desteği artıracaktır" dedi.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın ikinci gün görüşmeleri sona erdi. Görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenleyen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, toplantının kilit önemdeki gündem konularını Ukrayna’ya destek ve NATO ittifakının caydırıcılığı olduğunu söyledi.

3 YILDIZLI GENERAL KOMUTANLIK EDECEK

Her iki konuda da önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirten Stoltenberg, “Ukrayna konusunda, NATO’nun güvenlik desteği ve eğitimin koordinasyonuna nasıl liderlik edeceğini ortaya koyan bir plan üzerinde anlaşma sağladık. Bu, NATO liderlerinin bu çabayı temmuz ayındaki Washington Zirvesi’nde başlatmalarını mümkün kılacak” dedi.

Stoltenberg, “Bu plana, Wiesbaden’deki ABD üssünde bulunan NATO komutanlığı ve ittifakın doğu kesimindeki lojistik merkezler dahil olacak ve bunlar, NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı’na (SACEUR) bağlı çalışacak 3 yıldızlı bir general komutasında olacak. İttifak genelinde bu çabalara NATO üyesi ve partner ülkelerden yaklaşık 700 personelin dahil olması bekleniyor” şeklinde konuştu.

"UKRAYNA'YA DESTEĞİMİZ BİZİ TARAF YAPMAZ"

NATO’nun müttefik ülkelerdeki eğitim tesislerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin eğitimini denetleyeceğini aktaran Stoltenberg, “Bağışların planlanması ve koordinasyonu yoluyla Ukrayna’ya destek sağlayacak, ekipmanların transferi ile tamirini yönetecek. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin uzun vadeli gelişimine destek verecek. Bu çabalar, NATO’yu çatışmanın bir tarafı yapmaz ancak, Ukrayna’nın meşru olan kendini müdafaa hakkı için verdiğimiz desteği artıracaktır” dedi.

NATO’nun Ukrayna’ya sağladığı askeri destek ile barış çabaları arasında bir bağlantı bulunduğunu da ifade eden Stoltenberg, “NATO müttefiklerinin sağladığı destek ve aynı zamanda bugün üzerinde anlaşma sağladığımız plan, NATO müttefiklerinden Ukrayna’ya sağlanan askeri desteği pekiştirecek. Bu aslında müzakerelerle ulaşılacak adil bir barış için ortaya konulan çabalara destek vermenin bir yoludur” ifadelerini kullandı.

PUTİN'İN ATEŞKES TEKLİFİNE TEPKİ

Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’nın dört bölgeden askerlerini çekmesi ve NATO’ya katılma planlarından vazgeçmesi halinde derhal ateşkes emri verip Ukrayna ile müzakerelere başlayacağını açıklamasına da yorum getirdi.

NATO Genel Sekreteri, "Ukrayna topraklarından askerlerini çekmesi gereken Ukrayna değildir. İşgal altındaki Ukrayna topraklarından güçlerini çekmesi gereken Rusya’dır. Bu teklif aslında Rusya’nın daha fazla Ukrayna toprağını veya Ukrayna’ya ait olmadığını ileri sürdükleri dört bölgeyi işgal etme hakkına sahip olduğunu düşündüğü anlamına geliyor. Bu da bu teklifin iyi niyetle yapılmadığını gösteriyor” diye konuştu.

Putin’in teklifinin bir barış değil daha fazla saldırganlık ve işgal teklifi olduğunu söyleyen Stoltenberg, “Bu, Rusya’nın amacının bir şekilde Ukrayna’yı kontrol etmek olduğunu ve savaşın başından bu yana amacının bu olduğunu ortaya koyuyor. Bu, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. Bu nedenle de NATO müttefikleri, Ukrayna’yı desteklemeye devam etmelidir” dedi.