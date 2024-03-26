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Haberler > Dünya > Netanyahu hükümetinde Gazze ayrılığı! Kabine üyesi 'hata yaptım' diyerek istifa etti

Netanyahu hükümetinde Gazze ayrılığı! Kabine üyesi 'hata yaptım' diyerek istifa etti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Netanyahu hükümetinde Gazze ayrılığı! Kabine üyesi &#039;hata yaptım&#039; diyerek istifa etti

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana katliam yapan İsrail'de hükümet çatırdıyor. Netanyahu hükümetinde kabine üyesi, Gazze'deki çatışmaların uzamasını gerekçe göstererek istifa etti. Acil Durum Hükümeti üyesi Gideon Saar, "Hata yaptığımı fark ettim. İsrail vatandaşları, savaşın gidişatının bizi hedeflere ulaşmaya yaklaştırmadığını gördük" dedi.

Gazze'de aylardır insanlık dramı sürüyor. Binlerce masum sivili katleden İsrail, Gazze'de hayatta kalan Filistinlileri kısıtlamalar ile açlığa mahkum etti. Ramazan ayında oruçlarını açmak için gıdaya muhtaç olan Filistinliler için BMGK'dan önemli bir karar gelmesinin ardından İsrail'de Netanyahu hükümeti çatırdamaya başladı. Netanyahu hükümetinde kabine üyesi Gideon Saar "Hata yaptığımı fark ettim" diyerek istifa ettiğini duyurdu.

NETANYAHU HÜKÜMETİ ÇATIRDAMAYA BAŞLADI

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Acil Durum Hükümeti üyesi Gideon Saar, Tel Aviv'de basın toplantısı düzenledi. Acil Durum Hükümetine katılma sebebinin "İsrail'in savaşlarında harekete geçebilmek" olduğunu söyleyen Saar, Netanyahu'nun kendisini savaş kabinesine dahil etmediği için istifa ettiğini duyurdu.

KABİNE ÜYESİ HATA YAPTIM DİYEREK İSTİFA ETTİ

Saar, Netanyahu hükümetine katılma kararına ilişkin, "Zamanla belki de hata yaptığımı fark ettim. Son aylarda ben ve İsrail vatandaşları, savaşın gidişatının bizi hedeflere ulaşmaya yaklaştırmadığını gördük." dedi.

GAZZE'DE AVANTAJI KAYBETTİK

Savaşın uzamasının İsrail'in uluslararası siyaset sahnesindeki durumunu kötüleştirdiğini vurgulayan Saar, "Askeri baskıyı azaltarak, esir alınanların serbest bırakılmasına yönelik yeni bir anlaşmaya varılması yönündeki önemli bir baskı kaynağını kaybettik." 

İSTİFA MEKTUBU NETANYAHU'NUN ÖNÜNE GİDECEK

Saar, hükümetten ayrılma kararına ilişkin, "Bence, siyasetin yönünü etkilemek için imkanım olmadığı müddetçe sorumluluk alamam. Kısaca, artık bunda bir anlam göremiyorum. Bu yüzden istifa niyetimi açıkladım ve Başbakan'a iletmek üzere istifa mektubumu imzaladım." ifadesini kullandı.

Daha önce Adalet Bakanlığı görevinde de bulunmuş olan Saar, yaklaşık 10 gün önce Netanyahu'nun kendisini savaş konseyine dahil etmemesi durumunda istifa edeceğini açıklamış ancak Netanyahu bu yönde bir adım atmamıştı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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