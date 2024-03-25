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ABD Gazze için kararın "bağlayıcı olmadığını" duyurdu! BM'den tepki gecikmedi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
ABD Gazze için kararın &quot;bağlayıcı olmadığını&quot; duyurdu! BM&#039;den tepki gecikmedi

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana binlerce Filistinliyi katlettiği Gazze için BM Güvenlik Konseyi (BMGK) acil ateşkes kararını onayladı. BM'nin kararını ABD İsrail'e rağmen veto etmedi. Çekimser oy kullanan ABD daha sonra yaptığı açıklamada söz konusu kararın "bağlayıcı olmadığını" söyledi. ABD'nin açıklamasına BM üyelerinden tepki gecikmedi.

Gazze'de aylardır insanlık dramı sürüyor. Binlerce masum sivili katleden İsrail, Gazze'de hayatta kalan Filistinlileri kısıtlamalar ile açlığa mahkum etti. Ramazan ayında oruçlarını açmak için gıdaya muhtaç olan Filistinliler için Birleşmiş Milletler'den dikkat çeken bir karar geldi. Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Gazze Şeridi’nde Ramazan ayı boyunca kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkes sağlanması ve tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmasını talep eden kararı kabul etti. Söz konusu kararda ABD'nin İsrail'in tehditlerine rağmen çekimser oy kullanması dikkat çekti.

Kararın ardından ABD'den yapılan açıklamada "bağlayıcı olmayan" nitelemesi kullanılmasına BM'den tepki geldi.

ABD KARARIN BAĞLAYICI OLMADIĞINI SÖYLEDİ!

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, BM Güvenlik Konseyi'nde kabul edilen ve bağlayıcılığı olan Gazze'de acilen ateşkes sağlanması kararı için "bağlayıcı olmayan" nitelemesini kullandı. 

Greenfield, 15 üyeli BMGK'de geçici 10 üye ülke tarafından sunulan tasarının kabulünden sonra söz aldı.

Kararda ABD'nin, eklenmesini talep ettiği Hamas'ın kınanması gibi bazı ana konuların yer almadığını belirten Greenfield, bu nedenle oylamada "evet" oyu vermediklerini kaydetti.

Greenfield, "Ancak daha önce de söylediğim gibi, bağlayıcı olmayan bu kararın bazı kritik hedeflerini tamamen destekliyoruz." ifadesini kullandı.

BM'DEN TEPKİ GECİKMEDİ: KARARA UYULMASI ZORUNLUDUR

Birleşmiş Milletler (BM) ile bazı üye ülkeler, ABD'nin yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Karar sonrasında BMGK'nin geçici 10 üyesi ortak basın toplantısı düzenledi.

Grup adına açıklamada bulunan Mozambik'in BM Daimi Temsilcisi Filipe Chidumo, kendisinin 15 yıl boyunca BM Genel Kurulu tarafından atanan Uluslararası Hukuk Komisyonunun üyesi ve bir dönem başkanı olduğunu anımsattı.

Chidumo, "Tüm BM Güvenlik Konseyi kararları bağlayıcıdır ve bunlara uyulması zorunludur." vurgusunu yaptı.

RUSYA: RAMAZAN AYINDAN SONRA NE OLACAK?

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, BM Güvenlik Konseyi'nde alınan Gazze'de ramazan ayında acilen ateşkes sağlanması kararına ilişkin, "Ramazan sonunda ne olacak, maalesef orası açık değil." ifadesini kullandı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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