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Netanyahu ile Smotrich arasında ilginç diyalog! "Erdoğan 'gidin' diyor, biz ısrar ediyoruz"

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Netanyahu ile Smotrich arasında ilginç diyalog! &quot;Erdoğan &#039;gidin&#039; diyor, biz ısrar ediyoruz&quot;

Dünya Haberleri

İsrail kabinesinde Türkiye'den ithalata gümrük vergisi konuşulurken Maliye Bakanı Smotrich ile Başbakan Netanyahu arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Bakan Smotrich, "Türkiye ile ilişkimiz bir adamın bir kadına git demesi ve kadının kalmakta ısrar etmesi gibi. Erdoğan bize 'gidin' dedi, biz kalmakta ısrar ediyoruz." dedi. Netanyahu da "Neden bunu illa bir erkek için söylüyorsun? Bir kadın da erkeğe gitmesini söyleyebilir." karşılığını verdi.

İsrailli gazeteci Michael Shemesh, pazar günü yapılan Kabine Toplantısı'nda gerçekleşen ilginç bir diyaloğu X hesabından takipçileriyle paylaştı.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Türkiye'den ithalata gümrük vergisi uygulama kararının tartışılması sırasında, "Bizim Türkiye ile ilişkimiz, bir adamın bir kıza 'git' demesi ve kızın kalmakta ısrar etmesi gibi. Erdoğan bize 'gidin' dedi, biz ısrar ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Neden bir erkek hakkında böyle söylüyorsun? Kızlardan söz açılmışken; bir kız da bir erkeğe gitmesini söyleyebilir ve o (erkek) da kalmakta ısrar edebilir." dedi.

Smotrich ise, "Bilmiyorum. Ben bu tür şeylerden anlamam. Ben de böyle duydum, senin güzel sorularını soracak kadar akıllı değildim." diye karşılık verdi.

Düzenleyen:  - Dünya
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