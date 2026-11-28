İktidarını koruyabilmek adına geri adım atan İsrail Başbakanı Netanyahu, ulusal birlik hükümeti kurulması şartıyla ilk dönem başbakanlığı Gadi Eisenkot'a bırakmaya razı oldu. Netanyahu, dönemin başında "yedek başbakan" olarak görev yapmayı kabul ettiğini açıkladı.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, iktidarını koruyabilmek adına geri adım attı. Netanyahu, yaptığı yazılı açıklamada, "ulusal birlik hükümeti" kurulması şartıyla dönüşümlü başbakanlık formülünde ilk dönemi Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'a bırakmaya razı olduğunu duyurdu.

İlk kez kamuoyuna açık bir şekilde başbakanlık görevini ilk olarak Eisenkot’un üstlenmesine razı olduğunu belirten Netanyahu "söz konusu güvenlik tehlikeleriyle başa çıkma kapasitesi olmayan bir hükümet" kurulabileceğini ileri sürerek söz konusu adımı attığını savundu.

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KENDİ PARTİSİNİN İLKESİNDEN VAZGEÇTİ

Netanyahu, "Bir lider olarak sorumluluğum en büyük parti ilkesi de dahil olmak üzere her şeyi bir kenara bırakmamı ve Gadi Eisenkot’un ilk olarak başbakanlık görevini üstlenmesini, benimse dönemin başında yedek başbakan olarak görev yapmamı kabul etmemi gerektiriyor" ifadelerini de kullandı.

Eisenkot’a seslenen Netanyahu, “ulusal birlik hükümetini kurmaya yönelik gerçek, dürüst ve hızlandırılmış müzakerelere derhal başlamasını beklediğini” söyledi.

Ulusal birlik hükümeti senaryosunun gerçekleşmesi halinde başbakanlık görevini iki yıllık rotasyonla iki farklı lider yürütecek.

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İSRAİL’DE KOALİSYON PAZARLIKLARI SÜRÜYOR

İsrail’de 27 Ekim seçimlerinin ardından hükümet kurma görevini üstlenen Yashar Partisi lideri Eisenkot, geçici Başbakan Netanyahu’nun partisi Likud ve Haredi partilerle koalisyon müzakerelerini sürdürüyor.

Eisenkot’un Harediler ve Likud ile yaptığı koalisyon pazarlıklarına ek olarak İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin desteğiyle bir hükümet kurma olasılığı da geçerliliğini koruyor.

Eisenkot ilk koalisyon anlaşmasını, Liberman ile imzalamıştı.

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