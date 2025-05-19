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Netanyahu'dan itiraf! "Hiçbir şekilde destek göremeyeceğiz"

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de insani yardım girişinin engellenmesi kararıyla büyük bir felakete neden olduklarını itiraf etti. Bu noktada hiçbir şekilde destek göremeyeceklerini söyleyen Netanyahu, "Açlıktan ölme durumuna gelmemeliyiz." ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'ye insani yardım girişini eleştiren bakanlara cevap verdi ve yardım geçişine izin verme konusunda baskı gördüklerini itiraf etti.

İlk kez Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini belirten Netanyahu, "Gazze Şeridi'nin tamamını ele geçireceğiz. Yardım geçireceğiz, çünkü kırmızı çizgiye yaklaştık." dedi.

"HİÇBİR ŞEKİLDE DESTEK GÖREMEYECEĞİZ"

Gazze'de insani yardım girişinin engellenmesi kararıyla büyük bir felakete neden olduklarını itiraf eden Netanyahu, bu noktada hiçbir şekilde destek göremeyeceklerini vurgulayarak, "Açlıktan ölme durumuna gelmemeliyiz." ifadelerini kullandı.

Yardımların Hamas'a ulaştığını ve bu sebeple yardım geçişini durdurduklarını savunan Netanyahu, ABD ile farklı bir mekanizmanın kurulmasına karar verdiklerini, buna göre oluşturulacak dağıtım noktalarında İsrail ordusunun yardımların güvenliğini ve ABD'li şirketlerin dağıtımı sağlayacağını kaydetti.

Netanyahu bu noktaları oluşturmak için çalıştıklarını, fakat kurulması zaman alacağı için en erken 24 Mayıs'a kadar eski yöntemle yardımların dağıtılacağını, İsrail ordusunun yardım dağıtımı yapılan noktalarda "kontrolü sağlayacağını" açıkladı.

Gazze'ye insani yardım ulaştırılması konusunda uluslararası baskı gördüklerini belirten Netanyahu şu ifadeleri kullandı:

"Kırmızı çizgiye, kontrolün kaybedilmesine yaklaşıyoruz ve o zaman her şey dağılacak. Dostlarımız, İsrail'in tutkulu destekçileri olan senatörler bana geldiler ve zafere ulaşmamız için her türlü yardımı sağlayacaklarını söylediler. 'Silahlar, Hamas'ın ortadan kaldırılması için destek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde koruma... Katlanamayacağımız tek bir şey var, kitlesel açlık görüntüleri. Sizi bu şekilde destekleyemeyiz.' dediler."

Netanyahu, yeni mekanizma hayata geçirilene kadar Gazze'ye temel miktarda gıda ve ilaç girişine izin vereceklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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