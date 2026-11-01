Netanyahu'dan Trump'a İran baskısı! Ara seçimlerden sonra saldırı istiyor

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD'deki ara seçimlerin ardından İran'a yönelik saldırıların yeniden başlatılmasını istediğini öne sürdü. Trump'ın ise diplomatik girişimlere fırsat verilmesini istediği iddia edildi.

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İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun İran'a yönelik yeni saldırılar konusunda ABD Başkanı Donald Trump'a çağrıda bulunduğunu öne sürdü.

İsrail merkezli Kanal 12 televizyonunun haberine göre Netanyahu, dün Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, İranlı temsilcilerin Katar'ın başkenti Doha'da Katarlı arabulucularla yürüttüğü temasları gündeme getirdi.

Görüşmede Netanyahu'nun devam eden diplomatik girişimlere ilişkin sert değerlendirmelerde bulunduğu ileri sürüldü. İsrail basınında yer alan haberlere göre Netanyahu, arabuluculuk sürecinin İran üzerindeki baskıyı önemli ölçüde azaltmasından endişe duyuyor.

Trump'ın ise İsrail'den diplomatik girişimlere müdahale etmekten kaçınmasını istediği ve Tahran yönetimiyle yürütülebilecek müzakerelere fırsat tanımayı amaçladığı iddia edildi.

ABD'nin İran'a yönelik olası yeni saldırılar için yürüttüğü hazırlıkları kamuoyu önünde tartıştığı bir dönemde gerçekleşen telefon görüşmesinde, iki lider arasında anlaşmazlık yaşandığına dair somut bir işaret bulunmadığı belirtildi.

DOHA'DAKİ GÖRÜŞMELER ÜÇÜNCÜ GÜNÜNDE

Öte yandan İran ve Katar heyetleri arasında savaşın sona erdirilmesine yönelik Doha'da yürütülen görüşmeler üçüncü gününde devam ediyor.

Katarlı arabulucuların, ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner ile de doğrudan temaslarını sürdürdüğü öne sürüldü.

Beyaz Saray ve İsrail Başbakanlık Ofisi'nden söz konusu iddialara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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