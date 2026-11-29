İsrail'de hükümet kurma çalışmalarını yürüten Eisenkot'un Netanyahu ile temaslarının ve birlik hükümeti tartışmalarının sürdüğü süreçte, Bennett ile yapılan görüşmeden de koalisyon anlaşması çıkmadı. Liderlerin temaslarının sona erdiği açıklanırken, partilerin müzakere heyetleri ve diğer taraflarla görüşmeler sürüyor.

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İsrail'de hükümet kurma çalışmalarını yürüten Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot ile değişim bloğundaki Birlikte Listesi liderlerinden Naftali Bennett arasında yapılan görüşmeden koalisyon anlaşması çıkmadı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın aktardığına göre Eisenkot, geçici Başbakan Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından değişim bloğu partilerinin müzakerelerini sürdürdüğü Herzliya'daki otele geçti. Eisenkot ile Bennett'in görüşmesinin bir saatten kısa sürdüğü belirtilirken, toplantı sonrasında koalisyon anlaşması duyurulmadı.

Toplantı sonrasında yapılan ortak açıklamada, liderlerin hükümet kurmaya yönelik temaslarının sona erdiği, partilerin müzakere heyetlerinin görüşmesinin sürdüğü aktarıldı.

Netanyahu karşıtı blokta uzlaşma krizi! Eisenkot ve Bennett anlaşamadı

Kanal 12 televizyonu, Yashar ve Birlikte partileri arasındaki görüşmede ilerleme kaydedildiğini ve Bennett'in anlaşma öncesinde hükümette kimlerin yer alacağını görmek istediğini ileri sürdü.

HAREDİ PARTİLERLE TEMASLAR

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Yashar Partisi, Ultra Ortodoks Yahudi (Haredi) Birleşik Tevrat Yahudiliği ile de görüşmelerini sürdürdü.

Haberde, Birleşik Tevrat Yahudiliği temsilcisi Boaz Ben-Zur ile Eisenkot'un müzakere ekibinin bir araya geldiği, sabah saatlerinde ise Ben-Zur'un kendi partisinin temsilcileriyle uzun bir görüşme yaptığı aktarıldı.

Netanyahu karşıtı blokta uzlaşma krizi! Eisenkot ve Bennett anlaşamadı

NETANYAHU KOLTUĞU BIRAKMAYA RAZI OLMUŞTU

İsrail'de 27 Ekim seçimlerinin ardından hükümet kurma görevini üstlenen Yashar Partisi lideri Eisenkot, geçici Başbakan Netanyahu'nun partisi Likud ve Haredi partilerle koalisyon müzakerelerini sürdürüyor.

Eisenkot'un Harediler ve Likud ile yaptığı koalisyon pazarlıklarına ek olarak İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin desteğiyle bir hükümet kurma olasılığı geçerliliğini koruyor.

Netanyahu karşıtı blokta uzlaşma krizi! Eisenkot ve Bennett anlaşamadı

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Eisenkot ilk koalisyon anlaşmasını, Liberman ile imzalamıştı. Demokratlar Partisi lideri Yair Golan da Eisenkot ile koalisyon anlaşması konusunda mutabık kaldıklarını duyurmuştu.

Değişim blokunda yer alan liderlerden Liberman, Golan ve Yair Lapid Netanyahu ile "birlik hükümeti" kurulmasına karşı çıkarken Birlikte Listesi liderlerinden Naftali Bennett, böyle bir hükümetin kurulmasını savunmuştu.

Netanyahu'nun, "birlik hükümeti" kurulması için dönüşümlü başbakanlık formülünde ikinci sırayı almayı kabul edeceğini açıklamasının ardından yapılan Eisenkot-Netanyahu görüşmesinden anlaşma çıkmamıştı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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