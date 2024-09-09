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Nijerya'da feci kaza! Yakıt tankeri yolcu taşıyan kamyonla çarpıştı, 48 kişi öldü

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
- Güncelleme:
Nijerya&#039;da feci kaza! Yakıt tankeri yolcu taşıyan kamyonla çarpıştı, 48 kişi öldü
Dünya Haberleri  / Ajanslar

Nijerya'nın Nijer eyaletinde yakıt tankerinin yolcu ve büyükbaş hayvan taşıyan kamyonla çarpışması sonucu 48 kişi hayatını kaybetti.

Nijer Eyaleti Acil Durum Yönetim Ajansı, çarpışmanın ardından patlamanın meydana geldiğini bildirdi.

Kaza yerine acil durum ekiplerinin yönlendirildiği, 48 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Ulusal basındaki haberlerde yaşamını yitirenler için toplu cenaze töreninin düzenleneceği belirtildi.

BBC’nin haberine göre kazadan kısa süre sonra çekilen görüntülerde tamamen yanmış iki aracın yanı sıra çok sayıda ölü büyükbaş hayvan dikkati çekiyor.

DEMİR YOLU SİSTEMİNİN OLMAMASINDAN KAYNAKLANIYOR

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da, yük taşımacılığını sağlayacak bir demir yolu sisteminin bulunmamasından dolayı ülkenin ana yollarının çoğunda ölümcül kamyon kazaları yaşanıyor.

Nijerya Federal Yol Güvenliği Kolordusu'na göre, 2020 yılında yalnızca 1.531 benzin tankeri kazası meydana geldi ve bu kazalarda 535 kişi öldü, 1.142 kişi yaralandı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Ajanslar
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