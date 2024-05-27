Norveçli bakandan 'Filistin' açıklaması: Tanımak için en doğru zaman

İspanyol ve İrlandalı mevkidaşlarıyla bir araya gelen Norveç Dışişleri Bakanı Eide, Filistin devletini 'yapılacak en doğru şey olduğu için' tanıyacaklarını ve şu anın ise bunun için en doğru zaman olduğunu söyledi.

İspanya, Norveç ve İrlanda dışişleri bakanları bugün Belçika'da bir araya geldi. Başkent Brüksel'deki İspanya büyükelçiliğinde basın toplantısı düzenleyen üç isim, Filistin devletinin tanınmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Toplantıda söz alan Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, "Sanırım üçümüz de aylardır İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki savaş tarzının uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiğinden endişe duyduğumuzu söylüyorduk. Artık biliyoruz" dedi.

Uluslararası Adalet Divanı’nın İsrail’in Refah’taki saldırılarını durdurması yönündeki kararına değinen Eide, "Bu karar zorlayıcıdır, bağlayıcıdır. Yani Refah’ta devam edecek herhangi bir saldırı dünyanın en yüksek mahkemesinin kararını esas olarak ihlal etmek anlamına gelir" değerlendirmesinde bulundu.

"BAZI DEVLETLER PARADOKSAL OLDUĞUNU DÜŞÜNEBİLİR"

Norveç’in Filistin devletini 'yapılacak en doğru şey olduğu için' tanıyacağını söyleyen Eide, şu anın ise en doğru zaman olduğunu belirtti.

Eide, "Bazı devletler yarın Filistin devletinin tanınmasının paradoksal olduğunu düşünebilir. Şu anda Gazze Şeridi’nde aşırı derecede şiddet var. Batı Şeria’da yerleşimci şiddeti ve yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi söz konusu. Şu anda şiddet döngüsü görüyoruz. Bu İsrail-Filistin sorununun çözümsüzlüğünün uzun ve üzücü tarihinin en dip noktasıdır" ifadelerini kullandı.

Şu anda yaptıkları şeyin yeni bir yazılım olduğunu belirten Eide, "Bu, Filistin'in daha erken tanınmasının Orta Doğu'ya nasıl barış getireceğine dair bir vizyonun 2. sürümüdür" dedi.

"NİHAİ DURUMA ULAŞMAYA HENÜZ YAKIN DEĞİLİZ"

İrlanda Dışişleri Bakanı Micheal Martin ise konuşmasına İsrail’in Refah’taki çadır kampına düzenlediği saldırıyı 'barbarca' sözleriyle nitelendirerek başladı. Martin, "Gazze Şeridi çok küçük bir bölge ve yoğun bir nüfusa sahip. Masum çocuklar ve siviller açısından şok edici sonuçlar doğurmadan böyle bir bölgeyi bombalayamazsınız" diye konuştu.

İsrail’e Refah’taki saldırıları durdurması için çağrı yapan Martin, “Avrupa Birliği (AB) de dahil olmak üzere uluslararası toplumun yıllardır iki devletli bir çözümü desteklediğini söylemesine rağmen, arzu ettiğimiz nihai duruma ulaşmaya henüz yakın değiliz” ifadelerini kullandı.

"SESİMİZİ ULUSLARARASI HUKUKU DESTEKLEMEK İÇİN YÜKSELTMELİYİZ"

İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Jose Manuel Albares, diğer 26 Avrupa ülkesinden İsrail’in Divan’ın kararlarına saygı göstermesini sağlayacak adımlar atmalarını isteyeceğini söyledi.

Albares, "Dün Refah’taki saldırıda masum Filistinli sivillerin öldürüldüğü bir başka gün oldu. Bu durum 3 ülkenin de uzun süredir talep ettiği şeyi vurguluyor: Acil ateşkes" diye konuştu.

UAD tarafından alınan Refah kararına değinen Albares, "Saldırı tüm taraflar için bağlayıcı ve zorunlu olan bir kararın ardından geldiği için vahamet daha da büyük. Bence bu kez sesimizi sadece acil bir ateşkes için değil, aynı zamanda uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletleri (BM) desteklemek için de yükseltmeliyiz" dedi.