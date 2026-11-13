Nvidia çiplerinde Alice Huang izi! ABD yasağına rağmen Çin'e taşındı

Çin adına casusluk yaptığı iddia edilen Alice Huang’ın kurduğu şirketin, ABD’nin Çin’e satışını yasakladığı Nvidia çiplerine ulaştığı öne sürüldü. Çiplerin şirkete nasıl ulaştığı ve Huang’ın bu süreçte rol oynayıp oynamadığı ise henüz bilinmiyor.

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Alice Huang, Nvidia'nın eski CEO’su Jensen Huang ile evlilik dışı ilişki yaşadığı iddiasıyla gündeme geldi. Hakkında Çin adına casusluk yaptığı yönünde de iddialar ortaya atıldı. Çin yönetimi ise bu suçlamaları reddetti. Alice Huang’ın kurduğu şirketin, ABD’nin ihracat kısıtlamalarına rağmen Nvidia çiplerine ulaşması da iddiaları yeniden gündeme taşıdı.

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YASAKLI NVIDIA ÇİPLERİ ÇİNLİ ŞİRKETE NASIL ULAŞTI?

Bloomberg'in haberine göre; Alice Huang, Singapur merkezli veri merkezi şirketi Megaspeed International'ın eski üst düzey yöneticilerinden biri olarak tanınıyor. Nvidia çiplerinin Çin'e yönlendirildiği iddiaları nedeniyle mercek altına alınan şirketle bağlantılı olan Huang'ın, Şanghay'da faaliyet gösteren Shanghai Longteng Intelligent Computing şirketini de kurduğu belirtildi.

Bloomberg'in kimliği açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Nvidia'nın resmî ortaklarından Singapur merkezli Aperia Cloud Services, Dell Technologies'ten Nvidia H800 çiplerini içeren sunucular satın aldı.

Bloomberg, Çin hükümetine sunulan belgelere dayanarak söz konusu sunucuların daha sonra Shanghai Longteng'in bünyesine geçtiğini aktardı. Ancak sunucuların bu şirkete nasıl ulaştığı ve Alice Huang'ın söz konusu işlemde rol oynayıp oynamadığı henüz bilinmiyor.

ABD, H800 ÇİPLERİNİN İHRACATINI YASAKLAMIŞTI

ABD yönetimi, Çin'in yapay zekâ teknolojilerindeki gelişimini yavaşlatmak amacıyla Nvidia'nın H800 çiplerinin Çin'e ihracatını 2023 yılında yasaklamıştı. Megaspeed, yaptığı açıklamada hassas mikroçiplere yönelik ihracat kontrollerine uyulup uyulmadığını araştırdığını duyurdu.

Öte yandan Malezya da gelişmiş yapay zekâ çiplerinin başka ülkelere yönlendirilmiş olabileceği şüphesiyle Megaspeed'in bir iştiraki hakkında soruşturma başlattı.

(The Economic Times)

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