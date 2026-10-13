Ofise gitmeden yılda 7,8 milyon TL kazanıyor! Tek ihtiyacı telefon
Londra'da yaşayan 22 yaşındaki Eknoor Singh, yılda 7,8 milyon TL'den (120.000 sterlin) fazla kazanmak için tek ihtiyacının bir cep telefonu ve iyi bir internet bağlantısı olduğunu söylüyor.
Singh, dijital medyadaki adı 'kırpıcı' (clipper) olan yeni nesil bir video içerik üreticisi. Giyim markalarından plak şirketlerine, film stüdyolarından podcast yayıncılarına ve fenomenlere kadar uzanan geniş bir müşteri portföyüne çalışan Singh, bu markaların uzun videolarını izleyerek viral potansiyeli yüksek kısa videolar üretiyor.
Sistemin işleyişi oldukça basit: 16 ile 25 yaş arasındaki 'clipper'lar, uzun videoların en ilgi çekici 30 ila 60 saniyelik bölümlerini kesip düzenleyerek Instagram, TikTok ve YouTube gibi platformlara yüklüyor. Kendi yaş gruplarının ilgisini neyin çekeceğini en iyi bilen bu gençler, videoların olabildiğince çok izlenmesini sağlıyor.
"SADECE BİR VİDEO PAYLAŞARAK BU PARAYI KAZANABİLECEĞİMİ GÖRDÜM"
BBC'nin haberine göre platform genelinde her 1.000 izlenme başına 148 TL'ye varan (3 dolar) ödeme yapılabilmesi, bu işi oldukça kazançlı bir sektöre dönüştürüyor. Geçtiğimiz yıl ünlü şarkıcı Dua Lipa'nın kısa bir videosunu Instagram'da paylaşıp yaklaşık 14.800 TL (300 dolar) kazandığında bu işe bağlandığını söyleyen Singh, "Sadece bir video yükleyerek bu kadar para kazanabileceğimi görünce işin ne kadar kârlı olabileceğini anladım" diyor.
Bugün aylık kazancının en az 654.500 TL (10.000 sterlin) olduğunu belirtiyor.
ESNEK ÇALIŞMA VE YÜKSEK GELİR İMKÂNI
Kansas'ta yaşayan 24 yaşındaki Ethan Weems için ise 'clipper'lık, esas video işinin yanında aylık en az 49.300 TL (1.000 dolar) getiren kazançlı bir ek iş. Popüler YouTuber Caleb Hammer için kısa videolar hazırlayan Weems, bu iş sayesinde evden çalışarak eşi ve bir yaşındaki oğluyla daha fazla zaman geçirebildiğini söylüyor: "Her gün ofise gitmek zorunda olduğum o tipik 9-5 işleri istemiyorum."
Küresel şirketler de bu yöntemi geleneksel reklamlara kıyasla hem daha ucuz hem de genç kitleye ulaşmada çok daha etkili buluyor. Müşterileri arasında Universal Music Group ve HBO Max gibi devlerin bulunduğu Clipping Culture platformunun 21 yaşındaki kurucusu Evan Stanfield, sitede 340 binden fazla 'clipper' bulunduğunu ve insanların dikkat sürelerinin kısalması nedeniyle kısa içeriklere olan talebin her geçen gün arttığını vurguluyor.
"HERKES KAZANAMIYOR" UYARISI
Sektördeki yüksek kazanç örneklerine rağmen uzmanlar temkinli olunması gerektiği konusunda uyarıyor. Sosyal medya danışmanı Lia Haberman, tıpkı genel içerik üreticisi ekonomisinde olduğu gibi bu alanda da çok az kişinin yüksek gelir elde ettiğini, büyük çoğunluğun ise çok az kazandığını ya da hiç kazanamadığını belirtiyor.
Yayıncılık sektörü analisti Devin Nash ise başarının arkasındaki yoğun emeğe dikkat çekerek, 'clipper'ların başarılı olabilmek için saatlerce içerik izlemek zorunda olduklarını ve adeta bu dünyada yaşamak durumunda kaldıklarını ifade ediyor.
Yine de işin özgürlük tarafı gençleri cezbetmeye devam ediyor. Tatilde bile para kazanabildiğini belirten Singh, "Dünyanın her yerinde, sadece telefonumla bu işi yapabilirim" diyor.