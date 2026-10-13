Ofise gitmeden yılda 7,8 milyon TL kazanıyor! Tek ihtiyacı telefon

Küresel şirketler de bu yöntemi geleneksel reklamlara kıyasla hem daha ucuz hem de genç kitleye ulaşmada çok daha etkili buluyor. Müşterileri arasında Universal Music Group ve HBO Max gibi devlerin bulunduğu Clipping Culture platformunun 21 yaşındaki kurucusu Evan Stanfield, sitede 340 binden fazla 'clipper' bulunduğunu ve insanların dikkat sürelerinin kısalması nedeniyle kısa içeriklere olan talebin her geçen gün arttığını vurguluyor.