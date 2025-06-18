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Okul saldırısı harekete geçirdi! Hükümet acil önlem paketini kabul etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Okul saldırısı harekete geçirdi! Hükümet acil önlem paketini kabul etti
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

10 Haziran'da Avusturya'nın Graz şehrinde yapılan okul saldırısı gerçekleştirilen ve 10 kişinin öldüğü saldırı sonrası hükümet silah edinme yasasını sıkılaştıran kararları içeren acil önlem paketini kabul etti. İşte Avusturya'da okul saldırıları için alınan tedbirler...

Avusturya Başbakanı Christian Stocker, Başbakan Yardımcısı Andreas Babler ile Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger sabah saatlerinde gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçerek, Graz katliamı sonrası alınan acil önlem paketini kamuoyu ile paylaştı.

"Okullar tekrar güvenli yerler olmalı" diyerek söze başlayan Avusturya Başbakanı Stocker, bunun için gereken önlemleri bakanlar kurulu toplantısında kabul ettiklerini bildirdi.

Stocker, tehlikeli silahlar için yaş sınırının 21'den 25'e çıkarılacağını, silah sahibi olmak isteyenlerin daha ayrıntılı psikolojik testlere tabi tutulacağını söyledi.

SİLAH RUHSATLARI 8 YILLA SINIRLI OLACAK

Hükümetin aldığı kararlara göre, Avusturya'da alınan silah ruhsatlarının geçerliliği 8 yılla sınırlı olacak. Süre bitiminde hak sahibinin yeterlilik durumu yeniden gözden geçirilecek. Alınan kararlar arasında Avusturya ordusu ile silah ruhsatı veren kurumlar arasında iş birliğinin ve veri alışverişinin yapılması başlığı da dikkat çekiyor.

ŞÜPHELİLERİN CİHAZLARINA CASUS YAZILIM YÜKLENECEK

Avusturya hükümetinin aldığı kararlardan biri de Messenger gibi mesajlaşma servislerinin bazı koşullarda takip edilebilmesini öngörüyor. Buna göre Devlet Güvenlik ve İstihbarat Müdürlüğü (DSN) tarafından yürütülen soruşturmalarda, mahkeme kararıyla şüphelilerin cihazlarına casus yazılım yüklenecek.

Her 5 bin 600 çocuğa bir okul psikoloğu düştüğü ülkedeki okullarda görev yapan psikologlarının sayısının önümüzdeki 3 yıl içinde iki katına çıkarılması da kararlaştırıldı. Ayrıca okullara giriş kuralları yeniden düzenlenecek, eğitim kurumlarının güvenliği için daha fazla polis görev yapacak.

Okul saldırısı harekete geçirdi! Hükümet acil önlem paketini kabul etti - 1. Resim

SALDIRI MAĞDURLARI İÇİN FON KURULACAK

Graz saldırısı mağduru ailelere ve okula destek olmak için 20 milyon euroluk bir tazminat fonu kurulacak.

LİSEYE DÜZENLENEN SALDIRIDA 10 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Avusturya'nın Graz şehrindeki Dreierschützengasse isimli liseye 21 yaşında olduğu belirlenen okulun eski öğrencilerinden biri tarafından silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda 10 kişi ölmüş, 11 kişi de yaralanmış, saldırgan da intihar etmişti.

Saldırganın tıbbi muayenesi sırasında zihinsel olarak dengesiz olduğu gerekçesiyle askere alınmadığı ancak bu durumun mevcut yasadaki kısıtlayıcı hüküm nedeniyle polise veya yerel yönetimlere bildirilmediği ortaya çıkmıştı.

Koalisyon hükümetinin aldığı yeni acil önlem paketindeki bazı başlıkların hayata geçmesi için meclisin onayı gerekiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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