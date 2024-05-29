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Ölen büyükannesinin küllerinden sos yapıp ailesine yedirdi!

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Ölen büyükannesinin küllerinden sos yapıp ailesine yedirdi!
Avustralya, Şaka, Haber

Dünya Haberleri

Avustralya'daki kan donduran olayda, bir kadın ölen büyükannesinin küllerinden yemek yapıp annesine ve kardeşine yedirdiğini anlattı. Kadın, bunu şaka yapmak için gerçekleştirdiğini söyleyip "Hiç olmadığımız kadar yakın olduğumuzu hissediyorum. Büyükannem benim üzerimden sonsuza kadar yaşamış olacak" dedi ve bu şekilde yemek yapmayı sürdürdüğünü söyledi.  

Kan donduran olay Avustralya'da meydana geldi. Cheyenne isimli kadın, “Fifi, Fev & Nick" radyo programına katıldı, anlattıklarıyla herkesi şoke etti. 

The New York Post'ta yer alan haberde, Cheyenne radyo programında çarpıcı bir iddiada bulundu. Babaannesinin ağustos ayında hayatını kaybettiğini söyleyen kadın, yas sürecindeki annesini neşelendirmek için ona bir şaka yapmak istediğini ve babaannesinin küllerinden yaptığı makarna sosunu annesine yedirdiğini anlattı. 

"BÜYÜKANNEMİN TADINA BAKALIM"

Kadın olayı şu cümlelerle anlattı: 

Büyükannem geçen yıl ağustosta vefat etti ve krematoryumda yakıldı. Ailem ve ben tabii ki yas içindeydik. Bir gece anneme gittim ve onu biraz neşelendireceğimi düşünerek 'Hadi, büyükannemin tadına bakalım' dedim.

Daha önce kendisinin yine yediğini kaydeden kadın, olayın annesiyle de kalmadığını ifade etti. Cheyenne, erkek kardeşine de şaka yapmak istediğini ve ona da  babaannesinin küllerini yedirdiğini öne sürdü. 

KORKUNÇ OLAY ESPRİ MALZEMESİ OLDU!

Programın sunucuları bu açıklama karşısında şaşırırken, biri makarna için İngilizce 'nine' anlamına gelen 'nan' ile kelime oyunu yaparak "Spaghetti alla nan" ifadelerini kullandı.

'KÜLLERE KARŞI BAĞIMLIYIM'

Küllere bağımlı olduğunu söyleyen Cheyen, bunun kendisinde alışkanlık haline geldiğini ve bu şekilde yemek yapmayı sürdürdüğünü anlattı. 

 

Düzenleyen:  - Dünya
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