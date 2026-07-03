Pakistan'da feci otobüs kazası! En az 40 ölü var
Pakistan'da yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu ilk belirlemelere göre 40 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.
- Kaza, Belucistan eyaletinden hareket eden otobüsün Hayber Pahtunhva eyaletine ilerlediği sırada Sherani bölgesindeki Dana Sar'da meydana geldi.
- Kazada en az 40 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
- Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
- Bölgeye arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
- Kazanın nedeni ile ilgili inceleme sürüyor.
Pakistan'da can pazarı... Yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu en az 40 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı.
Yetkililerin aktardığına göre kaza, Belucistan eyaletinden hareket eden yolcu otobüsünün Hayber Pahtunhva eyaletine doğru ilerlediği sırada meydana geldi. Otobüsün, Belucistan'ın Sherani bölgesindeki Dana Sar bölgesinden yola çıktığı öğrenildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazanın ardından bölgeye çok sayıda arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Belucistan Hükümeti Sözcüsü Shahid Rind, kazada en az 40 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Belucistan Başbakanı Sarfraz Bugti ise olayın ardından kurtarma çalışmalarının hızla başlatılması talimatını verdi. Kazanın nedeni ile ilgili inceleme sürüyor.