Panama-Kosta Rika sınırında korkutan deprem!
Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe- Güncelleme:
Dünya Haberleri
Dünyada ve Türkiye'de peş peşe depremler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Panama-Kosta Rika sınırında 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Dünyada ve Türkiye'de korkutan depremler yaşanmaya devam ediyor. Bu kez Panama’nın Kosta Rika sınırındaki Chiriqui eyaletinde yer alan Puerto Armuelles’de 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin Puerto Armuelles’in 7 kilometre güneydoğusunda ve yerin 3 kilometre derinliğinde meydana geldiğini açıkladı. Depremde can ve mal kaybı bildirilmedi.
Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe - Dünya