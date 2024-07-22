Panama-Kosta Rika sınırında korkutan deprem!

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe 22 Temmuz 2024 23:42 - Güncelleme: 22 Temmuz 2024 23:48 - Güncelleme:

Deprem, Abd Jeolojik Araştırmalar Merkezi, Haber

Dünya Haberleri

Dünyada ve Türkiye'de peş peşe depremler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Panama-Kosta Rika sınırında 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.