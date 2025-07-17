Papa 14. Leo'dan Türkiye açıklaması! Tarih verdiler

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo, ilk yurt dışı ziyaretini bu yıl içinde Türkiye’ye yapmayı planladığını açıkladı.

Dünya gündeminin odağı haline gelen Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo, papalığının ilk yurt dışı ziyaretini bu yıl içinde Türkiye’ye gerçekleştirmeyi umduğunu açıkladı.

"SİZLERLE YENİDEN BULUŞMAYI UMUYORUM"

Papa Leo, Perşembe günü Roma yakınlarındaki Castel Gandolfo’daki yazlık konutunda ABD'den gelen Katolik ve Ortodoks ziyaretçilerle bir araya geldi.

Burada yaptığı kısa açıklamada, "İznik Konsili'nin yıldönümünün ekümenik anma törenine katılmak üzere birkaç ay içinde sizlerle tekrar bir araya gelebilmeyi umuyorum" ifadelerini kullandı.

Papa'nın ziyareti, 8 Mayıs'ta Papa Francis'in vefatının ardından Vatikan'da seçilmesinden bu yana gerçekleştireceği ilk yurt dışı seyahat olacak.

İlgili Haber Yeni Papa cinsel istismarı görmezden mi geldi? Skandal görüntü ortaya çıktı

ZİYARETİN ODAK NOKTASI: BİRİNCİ İZNİK KONSİLİ

Hristiyanlık tarihinde merkezi bir rol oynayan ve 325 yılında bugünkü İznik'te toplanan Birinci İznik Konsili, İsa’nın ilahi ve insani doğasının tanımlandığı kritik kararların alındığı toplantı olarak biliniyor. Papa Leo’nun ziyareti, bu tarihi toplantının yıldönümü dolayısıyla düzenlenecek ekümenik törene katılım amacı taşıyor.

ANKARA'DAN AÇIKLAMA: ZİYARET NİYETİ İLETİLDİ

Temmuz ayının başlarında yaptığı açıklamada, Papa’nın Türkiye Cumhurbaşkanı’nın eşi Emine Erdoğan’a ülkeyi ziyaret etme yönündeki niyetini ilettiğini duyurmuştu.

Papa Leo'nun ziyaretiyle ilgili Vatikan tarafından resmi tarih açıklanmasa da, İstanbul Ekümenik Patriği Bartholomeos, Mayıs ayında yaptığı açıklamada, törenin 30 Kasım’da gerçekleştirilebileceğini belirtmişti.

PAPA FRANCİS DE TÜRKİYE'Yİ ZİYARET ETMEYİ PLANLIYORDU

Papa Leo’nun selefi Papa Francis de İznik Konsili’nin yıldönümü için Türkiye’yi ziyaret etmeyi planlıyordu. Ancak bu plan, sağlık durumu nedeniyle hayata geçirilemeden Francis’in vefat etmesiyle yarım kalmıştı.