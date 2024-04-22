Papua Yeni Gine ile ABD arasında "Yamyam" krizi

Biden'dan tuhaf bir açıklama daha: Amcamı yamyamlar yedi

Biden'dan tuhaf bir açıklama daha: Amcamı yamyamlar yedi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Başkanı Joe Biden'ın İkinci Dünya Savaşı sırasında uçağı Papa Yeni Gine yakınlarına düşen dayısının 'yamyamlar tarafından yendiğini' ima eden sözleri, Papua Yeni Gine yönetimini öfkelendirdi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Başkanı Joe Biden'ın İkinci Dünya Savaşı sırasında uçağı Papa Yeni Gine yakınlarına düşen dayısının 'yamyamlar tarafından yendiğini' ima eden sözleri, Güney Pasifik'teki ada ülkesinin başbakanını kızdırdı.

Başbakan James Marape, Biden'ın açıklamalarını kabul edilemez olarak nitelendirdi ve Papua Yeni Gine ulusunu aşağılamakla suçladı. Marape yaptığı açıklamada "Başkan Biden'ın sözleri bir dil sürçmesi olabilir; ancak ülkem bu şekilde damgalanmayı hak etmiyor." dedi.

Marape, "İkinci Dünya Savaşı benim halkımın suçu değildi; ancak gereksiz yere kendi suçları olmayan bir çatışmanın içine sürüklendiler." diye de ekledi.

"ABD savaş enkazını temizlesin"

İkinci Dünya Savaşının kalıntılarının Başkan Biden'ın dayısını taşıyan uçak da dahil olmak üzere ada ülkesinin her yerine dağılmış olduğunu belirten Marape, ABD'yi Papua Yeni Gine ormanlarındaki savaş ölülerini bulmaya ve savaş enkazını temizlemeye çağırdı.

Marape "Papua Yeni Gine ve Solomon Adaları'ndaki çok sayıda savaş alanları var ve insan kalıntıları, uçak enkazları, gemi enkazları, tüneller ve bombalar dahil olmak üzere İkinci Dünya Savaşı kalıntılarıyla dolu. Papua Yeni Gine halkı, her gün İkinci Dünya Savaşının patlayan bombaları tarafından öldürülme korkusuyla yaşıyor." diye konuştu.

"Yamyamlık özel saygı göstergesi"

Papua Yeni Gineli uzmanlar yamyanlığın daha önce adadaki bazı topluluklar tarafından çok özel bağlamlarda uygulandığını belirtti.

İngiliz The Guardian gazetesine demeç veren Papua Yeni Gineli siyaset bilimcisi Michael Kabuni yamyamlığın yiyecek sıkıntısı nedeniyle değil, ölen bir akrabanın cesedinin çürümesini önlemek için yemek gibi çok özel bağlamlarda bir saygı göstergesi olarak uygulandığını açıkladı.

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Papua Yeni Gine halkının çok gururlu olduğunun altını çizen Kabuni "Bunu bağlamından koparmak ve dayınızın uçaktan atladığını ve bir şekilde bunun iyi bir yemek olduğunu düşündüğümüzü ima etmek kabul edilemez," olduğunu ifade etti.

Biden ne demişti?

Başkan geçen hafta Pennsylvania'daki bir savaş anıtında, ağır çatışmaların yaşandığı Papua Yeni Gine üzerinde vurularak öldürüldüğünü söylediği Hava Kuvvetleri'nde havacı olan dayısı Teğmen Ambrose J. Finnegan Jr. hakkında konuşmuş ve "Cesedi asla bulamadılar çünkü eskiden Yeni Gine'nin o kısmında gerçekten çok sayıda yamyam vardı." ifadelerini kullanmıştı.

Ancak Amerikan askeri kayıtları Biden'ın iddialarıını desteklemiyor. ABD Savunma Bakanlığı raporunda Finnegan'ın Douglas A-20 Havoc nakliye uçağında bir yolcu olduğu ve uçağın 14 Mayıs 1944'te her iki motoru da arızalandıktan sonra okyanusa düştüğü belirtiliyor.

Rapora göre mürettebattan bir kişi sağ kurtuldu ancak uçağın ya da Biden'ın dayısı da dahil olmak üzere uçakta bulunan diğer üç kişi bulunamadı.