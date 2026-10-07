Basra Körfezi'nden Karadeniz'e uzanacak! Paşinyan Türkiye'yi işaret etti

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, "Zengezur Koridoru" olarak da nitelendirilen Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Rotası (TRIPP) projesine ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Paşinyan, projenin ilerlemesiyle birlikte Ermenistan-Türkiye sınırının açılmasını ve Türkiye ile demiryolu bağlantılarının yeniden kurulmasını beklediklerini açıkladı. Yeni güzergahın Basra Körfezi'ni Karadeniz'e bağlayacağını söyleyen Paşinyan, petrol ve doğal gaz boru hatlarının da değerlendirildiğini duyurdu.

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Güney Kafkasya'da ulaşım ve ticaret hatlarını değiştirebilecek TRIPP projesinde yeni gelişmeler yaşanıyor.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Yerevan'da düzenlenen ilk Ermenistan-Birleşik Krallık İş Forumu'nda, Azerbaycan ile Nahçıvan arasında Ermenistan üzerinden kesintisiz bağlantı kurulmasını öngören TRIPP projesinin hayata geçirilmesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Paşinyan, projenin ilerlemesiyle birlikte Türkiye ile Ermenistan arasında 30 yılı aşkın süredir kapalı bulunan sınırın açılmasını ve Türkiye-Ermenistan demiryolu bağlantısının yeniden kurulmasını beklediklerine işaret etti.

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PAŞİNYAN'DAN TÜRKİYE ÇAĞRISI

Ermenistan Başbakanı, "Zengezur Koridoru" olarak da nitelendirilen Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Rotası'nın (TRIPP) bölge ekonomisi açısından önemli sonuçlar doğuracağını söyledi:

"Ermenistan ve bölgemiz, Ermenistan ile Azerbaycan arasında kurulan barış ve bunun sonucunda ortaya çıkan gelişmelerle bağlantılı bir dönüşümden geçmektedir. Şu anda sahada TRIPP projesinin hayata geçirilmesini başlatmak için günlük olarak çalışıyoruz. Bu proje, yalnızca Ermenistan Cumhuriyeti'nin değil, tüm bölgenin ekonomik ortamını dönüştürmede şüphesiz bir köşe taşı haline gelecektir."

Paşinyan, projenin henüz inşaat aşamasına geçmemesine rağmen yatırımcı ilgisinin artmaya başladığını da dikkat çekti:

"Aslına bakarsanız durum zaten böyledir, çünkü bugün bile Ermenistan çevresinde yatırım ilgisinde belirli bir artış görüyoruz."

Ermeni yetkililere göre Sünik'teki TRIPP bağlantılı inşaat çalışmalarının 2027'nin başlarında başlaması en muhtemel senaryo olarak değerlendirilmekte.

"ERMENİSTAN-TÜRKİYE SINIRININ AÇILMASINI BEKLİYORUZ"

Ermenistan Başbakanı, TRIPP projesindeki gelişmelere paralel olarak önümüzdeki dönemde Ermenistan-Türkiye sınırının açılmasını, ardından Ermenistan-Azerbaycan ve Ermenistan-Türkiye arasındaki demiryolu bağlantılarının yeniden faaliyete geçirilmesini beklediklerini ifade etti.

BASRA KÖRFEZİ'NDEN KARADENİZ'E YENİ HAT

Projenin yalnızca Azerbaycan ile Nahçıvan arasındaki bağlantıdan ibaret olmayacağını belirten Paşinyan, kurulacak ulaşım ağının Basra Körfezi ile Karadeniz arasında demiryolu bağlantısı sağlayacağına değindi:

"Önemli olan şu ki, TRIPP projesinin hayata geçirilmesi sonucunda Basra Körfezi ile Karadeniz arasında da demiryolu bağlantısı kurulacaktır. Bildiğiniz gibi Kuzey-Batı yol projesi de tüm hızıyla uygulanmaktadır; demiryoluna paralel olarak Doğu-Batı yönünde ve aynı güzergahta yolların açılması da öngörülmektedir. Anlattıklarım, Ermenistan hükümeti tarafından 'Barış Kavşağı' projesi çerçevesinde onaylanmıştır."

PETROL VE DOĞAL GAZ BORU HATLARI DA MASADA

Yeni ulaşım koridorunun kapsamının genişletilebileceğini açıklayan Paşinyan, petrol ve doğal gaz boru hatlarından elektrik iletim hatlarına kadar yeni altyapı seçeneklerinin değerlendirildiğini ileri sürdü:

"Tüm bu ulaştırma hatlarına paralel olarak bugün halihazırda petrol boru hattı, doğalgaz boru hattı inşa etme imkanları değerlendirilmekte ve tartışılmaktadır; ayrıca elektrik iletim hatları konusunda da somut görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Modern dünyada iletişim kablolarının da öncelikli öneme sahip olduğu açıktır."

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"TAM DA ŞU ANDAN İTİBAREN BAŞLATILMALI"

Paşinyan, oluşacak yeni bağlantıların ekonomik iş birliği açısından sağlayacağı imkanlara da değindi:

"Tüm bunlar tek bir anlama gelmektedir: Ermenistan ve Birleşik Krallık coğrafi olarak da birbirine daha çok yaklaşmaktadır ve burası, değerlendirilebilecek hangi imkanların olduğunu tartışmak için gerçekten de en doğru andır. Bu imkanların hayata geçirilmesinin tam da şu andan itibaren başlatılması gerektiği açıktır."

Ermenistan Başbakanı özel sektörün de şimdiden yeni döneme hazırlanması gerektiğini söyleyerek açıklamasını şöyle sürdürdü:

"İşte tam bu noktada hükümetlerin söyleyecekleri ve yapacakları şeyler daha az sesli hale gelmekte ve biz de süreçleri gören, hükümetin onayına ve güvencelerine sahip olan özel sektörün bugünden itibaren gelecek çalışmalarını planlayabilmesi için alanı ve platformu memnuniyetle onlara tahsis ediyoruz."

TÜRKİYE'NİN KAFKASYA BAĞLANTISI İÇİN YENİ DÖNEM

TRIPP güzergahının hayata geçirilmesi ve Ermenistan-Türkiye sınırının açılması halinde bölgede kara ve demiryolu bağlantılarının kapsamı genişleyecek. Paşinyan'ın açıklamalarına göre süreç yalnızca ulaştırmayla sınırlı kalmayacak; enerji hatları, elektrik iletimi ve iletişim altyapısı da gündemde olacak.

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