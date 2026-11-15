Estonya'da askeri insansız hava araçları üreten bir savunma şirketine sabotaj girişiminde bulunuldu. Başbakan Kristen Michal, olayın arkasında Rus askeri istihbaratının olduğunu öne sürerken, hükümet Rusya ile tüm sınır kapılarını kapatma kararı aldı.

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Estonya'da askeri amaçlı insansız hava araçları ve keşif sistemleri geliştiren Threod Systems adlı savunma şirketi, sabotaj girişiminin hedefi oldu. 14 Kasım gecesi yaşanan olayda, şirketin tesislerinde patlamaya yol açmak ve binayı ateşe vermek isteyen şüpheliler kısa sürede yakalandı.

Estonya Başbakanı Kristen Michal, saldırı girişiminin Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana İstihbarat Dairesi (GRU) tarafından organize edildiğini ileri sürdü. Güvenlik birimlerinin aldığı önlemler ve kolluk kuvvetlerinin hızlı müdahalesi sayesinde girişimin büyük çaplı zarara yol açmadan engellendiğini belirten Michal, şüphelilerin gözaltına alındığını açıkladı.

Patlatıp ateşe vermek istediler ... Estonya, Rusya ile sınırları kapatıyor

Michal, olayın Rusya'nın Avrupa ülkelerine karşı yürüttüğünü savunduğu daha geniş kapsamlı hibrit faaliyetlerin bir parçası olduğunu ifade etti. Estonya Başbakanı'na göre bu tür girişimlerle Ukrayna'ya verilen desteğin zayıflatılması ve Moskova üzerindeki baskının azaltılması hedefleniyor.

Michal, "Rusya'dan gelebilecek bu tür iş tekliflerini değerlendirmeyi bile düşünmemenizi tavsiye ediyoruz. Sonuçları ağırdır" ifadesi kullanıldı.

Patlatıp ateşe vermek istediler ... Estonya, Rusya ile sınırları kapatıyor

RUSYA'YA SINIRLAR KAPATILACAK

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, X’ten yaptığı paylaşımda, söz konusu sabotajın arkasında GRU’nun olduğuna ilişkin kanıtların ardından, 1 Aralık itibarıyla ülkesinin Rusya ile tüm sınır kapılarını kapatacağını bildirdi.

Bu adımın Rusya'nın Estonya'da sabotaj ve benzeri düşmanca faaliyetler yürütmesini zorlaştıracağına dikkati çeken Tsahkna, Rusya'nın Estonya'nın güvenliğini tehdit eden eylemlerinin karşılıksız kalmayacağını vurguladı.

Tsahkna, Finlandiya, Letonya ve Litvanya dışişleri bakanlarını da kararla ilgili bilgilendirdiğini kaydetti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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