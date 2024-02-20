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    • Haberler > Dünya > Putin'den Kuzey Kore liderine kıyak! Rus yapımı otomobil hediye etti

    Putin'den Kuzey Kore liderine kıyak! Rus yapımı otomobil hediye etti

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Putin&#039;den Kuzey Kore liderine kıyak! Rus yapımı otomobil hediye etti

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a Rus yapımı otomobil hediye etti.

    Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) dayandırılan habere göre, Putin, Kuzey Kore lideri Kim'e, aralarındaki özel dostluğun göstergesi olarak kişisel kullanımı için Rus yapımı araç hediye etti.

    Modeli belirtilmeyen otomobil, Kim'in kız kardeşi Kim Yo-jong ile İşçi Partisi Merkez Komite Sekreteri Pak Jong-chon tarafından teslim alındı.

    Kim, hediyenin iki ülke lideri arasındaki özel bağın göstergesi olduğunu belirterek, ağabeyinin Putin'e teşekkürlerini iletti.

    Aracın nasıl gönderildiği ve nerede teslim alındığı bilgisi paylaşılmadı.

    Putin'den Kuzey Kore liderine kıyak! Rus yapımı otomobil hediye etti

    Kuzey Kore lideri Kim, Rusya'ya geçen yıl eylül ayında yaptığı ziyarette, Putin'in kişisel Aurus Senat limuzinine binmişti. İki ülke arasındaki ilişkilerin, bu ziyaretten sonra daha da ilerlediği belirtiliyor.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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