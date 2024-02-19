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    Ukrayna: İki Rus savaş uçağını düşürdük

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Ukrayna: İki Rus savaş uçağını düşürdük
    Rusya, Ukrayna, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Ukrayna, Rusya'ya ait 2 savaş uçağını düşürdüğünü açıkladı. Düşürülen uçakların tipi Su-34 ve Su-35S olarak duyuruldu.

    Ukrayna ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Nikolay Oleşçuk, sosyal medya hesabından Ukrayna Hava Kuvvetlerinin, bu sabah Rus ordusuna ait Su-34 ve Su-35S tipi iki savaş uçağını düşürdüğünü duyurdu.

    Bu da Kremlin'in son üç günde en az beş savaş uçağını kaybettiği ve Putin'e yüz milyonlarca dolara mal olduğu anlamına geliyor.

    Bir Rus savaş kanalı olan ColonelCassad da uçakların düşürüldüğünü onayladı.

    Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı, cumartesi günü yaptığı açıklamada, Rusya'ya ait iki Su-34 ve bir Su-35 tipi savaş uçağını imha ettiklerini aktarmıştı.

    Komutanlığın dün yaptığı açıklamada da Doğu Hava Komutanlığı askerlerinin, doğu yönünde bir Rus savaş uçağını daha imha ettiği ifade edilmişti.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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