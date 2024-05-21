Reisi'nin cenazesini bando takımıyla karşıladılar! Çalan müzik dikkat çekti

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin cenazesi uçakla Tahran Mihrabad Havalimanı getirildi. Reisi'nin cenazesinin uçaktan inmesiyle, bando takımının Çağrı filminin müziğini çalması dünya gündemine oturdu.

Helikopter kazasında ölen İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin cenazesi Tahran Mihrabad Havalimanı'na getirildiği sırada bando takımıyla karşılandı. Bando ekibinin çaldığı müzik dikkat çekti

ÇAĞRI FİLMİNİN MÜZİĞİNİ ÇALDILAR

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopteri, Doğu Azerbaycan eyaletindeki dağlık bölgede kötü hava koşulları nedeniyle kaza yaptı. Bu kazanın ardından; Reisi ile Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Tebriz Valisi Malik Rahmeti ve İran lideri Hamaney'in Tebriz Temsilcisi Muhammed Ali Al-i Haşim, hayatını kaybetti.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin cenazesi Kum’a götürülmek üzere Tahran Mihrabad Havalimanı'na indirildiğinde bando takımı tarafından Çağrı filminin müziği çalındı.

KUM'A DEFNEDİLECEK

Cenazeler Tebriz’den Kum’a, oradan da çarşamba günü Tahran’a götürülecek. Reisi’nin cenazesi, daha sonra Meşhed şehrindeki İmam Rıza Türbesi'ne götürülecek. Cenazeler, Tebriz'de düzenlenecek tören sonrası Kum kentinde defnedilecek.